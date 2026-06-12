Széles körű átvilágítást rendelt el Kapitány István, az EXIM is érintett

Átfogó szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél - közölte a gazdasági és energetikai miniszter.

Kapitány István Facebook-posztja szerint a minisztériuma külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél -

az EXIM Magyarország,

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség

szervezeteinél átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul.



Mint írja, az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a hazánkba érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.



A feladat végrehajtásában független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt. Az átvilágítás kiterjed az intézmények

működési folyamataira,

szerződésállományára,

irányítási struktúrájára és

a közpénzek felhasználásának hatékonyságára.

Kapitány István szerint a Kormány elkötelezett amellett, hogy a magyar export- és befektetésösztönzési rendszer

a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon működjön.

Az átvilágítás eredményei alapján a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedések meghozatalára kerül sor - tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert