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Széles körű átvilágítást rendelt el Kapitány István, az EXIM is érintett
Bank

Széles körű átvilágítást rendelt el Kapitány István, az EXIM is érintett

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Átfogó szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél - közölte a gazdasági és energetikai miniszter.

Kapitány István Facebook-posztja szerint a minisztériuma külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél -

  • az EXIM Magyarország,
  • a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és
  • a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség

szervezeteinél átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul.

Mint írja, az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a hazánkba érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.

A feladat végrehajtásában független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt. Az átvilágítás kiterjed az intézmények

  • működési folyamataira,
  • szerződésállományára,
  • irányítási struktúrájára és
  • a közpénzek felhasználásának hatékonyságára.

Kapitány István szerint a Kormány elkötelezett amellett, hogy a magyar export- és befektetésösztönzési rendszer

a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon működjön.

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Az átvilágítás eredményei alapján a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedések meghozatalára kerül sor - tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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