Váratlanul leállították a külföldi fizetési szolgáltató működését: azonnal lefoglaltak mindent Londonban

A brit pénzügyi felügyelet (FCA) csütörtökön elérte az Euro Exchange Securities bezárását, miután a londoni felsőbíróság elrendelte a fizetési szolgáltató felszámolását pénzmosás gyanúja miatt.

A londoni székhelyű, de az Egyesült Államokban és Spanyolországban is leányvállalatokkal rendelkező Euro Exchange Securities UK Ltd (EES) irányítását a Teneo Financial Advisory két szakértője, Duncan Perring és James Bennett vette át rendkívüli vagyonfelügyelőként. Ideiglenes megbízásukat a múlt héten hagyták jóvá, amelyet a bíróság most véglegesített. A szakemberek a hatóság tájékoztatása szerint

már jelentős mennyiségű dokumentumot lefoglaltak, és befagyasztották a társaság pénzeszközeit.



A felügyelet még június 4-én függesztette fel az EES tevékenységét. A hatóság közleménye szerint a döntést alapos vizsgálat előzte meg, mivel súlyos aggályok merültek fel a cég működésével kapcsolatos pénzügyi bűncselekmények, különösen a pénzmosás kockázata miatt.

Bár az EES nem reagált a megkeresésekre, a felügyelet közölte, hogy a társaság nem fellebbezett a tevékenységét tiltó határozat ellen, és elismerte, hogy nem indokolt a működés visszaállítását kérnie. A vállalat honlapján olvasható tájékoztatás szerint a cég már nem fogad új ügyfeleket és befizetéseket, emellett a meglévő ügyfelek sem férhetnek hozzá a pénzükhöz.

Matthew Long, a felügyelet fizetési és digitális eszközökért felelős igazgatója hangsúlyozta, hogy a fizetési szolgáltatók illegális célokra, például pénzmosásra vagy más bűncselekmények finanszírozására való felhasználása komoly kockázatot jelent, ezért a piaci szereplőknek szigorúan meg kell felelniük az előírásoknak.

Forrás: Reuters

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