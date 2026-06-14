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Súlyos kibercsapás érte a közel-keleti nagyhatalmat: azonnal lépniük kellett a bankoknak
Bank

Súlyos kibercsapás érte a közel-keleti nagyhatalmat: azonnal lépniük kellett a bankoknak

MTI
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Kibertámadás érte négy meghatározó iráni bank rendszereit, átmeneti fennakadásokat okozva a szolgáltatásokban, de az ügyféladatok a hivatalos tájékoztatás szerint mindvégig biztonságban maradtak.

Az iráni bankközi koordinációs tanács beszámolója szerint a támadók

  • a Bank Melli,
  • a Bank Tedzsárat,
  • a Bank Száderat és
  • az Iráni Exportfejlesztési Bank által használt közös kommunikációs infrastruktúrát vették célba.

A fenyegetés miatt

a helyi informatikai biztonsági szakemberek azonnali védelmi intézkedéseket léptettek életbe,

ami átmeneti kimaradásokat okozott az érintett pénzintézetek napi működésében.

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A hatóságok hangsúlyozták, hogy a támadás során nem történt jogosulatlan hozzáférés, a rendszerekből nem töröltek adatokat, és az ügyfélinformációk sem veszélyeztetettek. A szolgáltatások teljes körű helyreállítása és a megszokott ügymenet visszaállítása folyamatban van.

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