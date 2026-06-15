Belepiszkáltak a készpénzfelvételekbe, meg is lett az eredménye

Qvik és AFR
Továbbra is tart az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő qvik fizetési módok térnyerése a hazai pénzforgalomban, a negyedév során összesen - a fizetési kérelmekkel együtt - 3,7 millió qvik fizetés történt, ezek összértéke 908 milliárd forint volt.
A még fiatal érettségi szakaszban járó fizetési megoldás gyorsan terjed:
a qvik QR, NFC és Link fizetési tranzakciók száma egy év alatt 7-szeresére, értéke 15-szörösére emelkedett.
2025 utolsó negyedévéhez képest az idei első negyedévre rendre 48,1, illetve 49,7 százalékkal növekedett a tranzakciók darabszáma és értéke.
A teljes instant átutalási forgalom - a qvik tranzakciókat is ide értve - ismét bővült: éves alapon az azonnali átutalások darabszáma 5,4, értéke pedig 7,6 százalékkal növekedett.
A qvik kérelemre válaszul indított átutalások száma az előző év azonos időszakához képest közel 2,5-szeresére nőtt, a negyedévben már több mint 820 milliárd forintot tett ki a forgalom értéke.
A fizetési kártyás vásárlások darabszáma külföldön és belföldön összesen 10 százalékkal, értéke pedig 15,7 százalékkal nőtt.
Hogy egy kicsit a digitális fizetési forgalomban az egyes fizetési módozatok arányát jobban lássuk, érdemes összehasonlítani a qvik tranzakciók és a kártyás forgalom arányát is megvizsgálni. Bár a fiatalnak számító qvik fizetések növekedési üteme sokkal gyorsabb, ám az idei első negyedévben
a kártyás fizetések darabszáma - fizetési kérelmek nélkül - 300-szor volt magasabb, míg értéke több mint 70-szer a qvik fizetésekhez képest.
Készpénz vs. kártyás fizetés
A kártyás készpénzfelvételek száma tovább csökkent, éves alapon 3 százalékkal esett vissza,
értékük viszont váratlanul nagyott ugrott, 9,2 százalékkal emelkedett.
Nem véletlen, hogy kevesebbszer de több készpénzt vettünk fel, ugyanis tavaly decemberben megjelent a közlönyben az a törvénymódosítás, amely 300 ezer forintra emeli a havi legfeljebb két alkalmon keresztül összesen igénybe vehető ingyenes készpénzfelvétel határát. Február 1-jétől jött el az új világ az automatáknál, melynek hatását az első negyedévben máris érezni lehetett a jelek szerint.
A kártyás fizetések és a kártyás készpénzfelvételek aránya tovább emelkedett a plasztikos fizetések javára, így
az idei első negyedévben már közel 2,6-szor többpénzt költöttünk bankkártyával, mint amennyit felvettünk a segítségükkel.
A jegybank ATM-es rendelete és az előző kormány "minden településre bankautomatát!" akciójának hatására
az ATM-ek száma tovább emelkedett, egy év leforgása alatt 476-tal nőtt.
Pénzforgalmi bevételek
Az MNB az adatokkal kiadott közleményben megjegyzi, hogy egy év alatt a hazai pénzforgalmi szolgáltatók bevételei 1,8 százalékkal növekedtek és így 2026 első negyedévében 274 milliárd forintot tettek ki. A bevétel típusok aránya érdemben nem változott, ezek 59,3 százalékát továbbra is a tranzakciók értékével arányos díjak teszik ki.
A növekedés túlnyomó része a fizetési kártyás tranzakciók elfogadásához kapcsolódó bevételekből eredt.
Ezzel szemben éves alapon 7,5 százalékkal csökkentek a készpénz felvételi bevételek, amelyet az ingyenes készpénzfelvételi limit emelése is okozhatott.
A csalások továbbra is problémát jelentenek
A hazai bankok, szabályozók, bűnüldöző szervek közös erőfeszítései révén csökkenő tendenciát jeleznek a számok a csalások terén, de még mindig nagy összegek tűnnek el a magyarok számláiról:
az idei első negyedévben összesne közel 6 milliárd forintot tüntettek el a csalók a bankszámlákról.
Az átutalásos csalások ezen belül a negyedévben közel 4,2 milliárd forintot tettek ki, melynek fele, közel 2,1 milliárd forint az ügyfelek megtévesztésével, pszichológiai manipulációval történt.
Az egy évvel korábbinál kevesebb kártyás visszaélés történt a negyedévben, közel négy százalékkal 1,74 milliárd forintra csökkent a kártyás csalások értéke.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
Terítéken az ukrajnai béke: elárulta az európai vezető, mire akarják rávenni Donald Trumpot
Zelenszkijjel is egyeztetnek a békekötés feltételeiről.
30 éve nem látott döntés érkezik, beleremeghetnek a globális piacok is
Átalakulhat az olcsó pénz egyik utolsó bástyája.
Nem csipkedi magát Ukrajna egyik leghűbb támogatója: kiderült, mi a késedelem oka
Várnia kell még a vadászgépekre Kijevnek.
Trump bejelentette: végre megindultak az olajtankerek a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán
Alig pár órával a megállapodás belengetése után.
Ukrajna bebizonyította, az idő nem feltétlen csak ellene dolgozik
Oroszországban a háborús fáradás jelei láthatók.
Lassult az amerikai ipari termelés
Az iráni háború lehet a ludas.
A Fox felvásárolja a Rokut
22 milliárd dollárért.
A kártya, ami akkor segít a legtöbbet, amikor arra a leginkább szükség van - nyaraláskor, a reptéren, külföldön, elvesztés után is
Közeledik a várva várt családi nyaralás, de a várakozás öröme mellett valahol ott motoszkál a gondolat: mi van, ha valami nem a terv szerint alakul. Elveszik a pénztárca, késik a gép, betegs
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?