Belepiszkáltak a készpénzfelvételekbe, meg is lett az eredménye

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Az MNB legfrissebb adatai szerint 2026 első negyedévében a kártyás készpénzfelvételek száma ugyan csökkent, ám az ingyenes készpénzfelvételi limit februári megemelésének hatása már látszik: egyre nagyobb összegeket veszünk fel. Tovább folytatódott a qvik fizetések robbanásszerű térnyerése: egy év alatt hétszeresére nőtt a qvik tranzakciók száma, összértékük pedig 15-szörösére emelkedett, bár a kártyás forgalomhoz képest még mindig alacsonynak tűnhet ez a volumen. A pénzforgalmi szolgáltatók bevételei 274 milliárd forintra nőttek, a növekedés motorja a kártyaelfogadásból származó bevétel volt. A csalások terén javuló tendencia látszik, ám az első negyedévben még mindig közel 6 milliárd forintot loptak el a csalók a bankszámlákról.

Qvik és AFR

Továbbra is tart az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő qvik fizetési módok térnyerése a hazai pénzforgalomban, a negyedév során összesen - a fizetési kérelmekkel együtt - 3,7 millió qvik fizetés történt, ezek összértéke 908 milliárd forint volt.

A még fiatal érettségi szakaszban járó fizetési megoldás gyorsan terjed:

a qvik QR, NFC és Link fizetési tranzakciók száma egy év alatt 7-szeresére, értéke 15-szörösére emelkedett.

2025 utolsó negyedévéhez képest az idei első negyedévre rendre 48,1, illetve 49,7 százalékkal növekedett a tranzakciók darabszáma és értéke.

A teljes instant átutalási forgalom - a qvik tranzakciókat is ide értve - ismét bővült: éves alapon az azonnali átutalások darabszáma 5,4, értéke pedig 7,6 százalékkal növekedett.

A qvik kérelemre válaszul indított átutalások száma az előző év azonos időszakához képest közel 2,5-szeresére nőtt, a negyedévben már több mint 820 milliárd forintot tett ki a forgalom értéke.

A fizetési kártyás vásárlások darabszáma külföldön és belföldön összesen 10 százalékkal, értéke pedig 15,7 százalékkal nőtt.

Hogy egy kicsit a digitális fizetési forgalomban az egyes fizetési módozatok arányát jobban lássuk, érdemes összehasonlítani a qvik tranzakciók és a kártyás forgalom arányát is megvizsgálni. Bár a fiatalnak számító qvik fizetések növekedési üteme sokkal gyorsabb, ám az idei első negyedévben

a kártyás fizetések darabszáma - fizetési kérelmek nélkül - 300-szor volt magasabb, míg értéke több mint 70-szer a qvik fizetésekhez képest.

Készpénz vs. kártyás fizetés

A kártyás készpénzfelvételek száma tovább csökkent, éves alapon 3 százalékkal esett vissza,

értékük viszont váratlanul nagyott ugrott, 9,2 százalékkal emelkedett.

Nem véletlen, hogy kevesebbszer de több készpénzt vettünk fel, ugyanis tavaly decemberben megjelent a közlönyben az a törvénymódosítás, amely 300 ezer forintra emeli a havi legfeljebb két alkalmon keresztül összesen igénybe vehető ingyenes készpénzfelvétel határát. Február 1-jétől jött el az új világ az automatáknál, melynek hatását az első negyedévben máris érezni lehetett a jelek szerint.

A kártyás fizetések és a kártyás készpénzfelvételek aránya tovább emelkedett a plasztikos fizetések javára, így

az idei első negyedévben már közel 2,6-szor többpénzt költöttünk bankkártyával, mint amennyit felvettünk a segítségükkel.

A jegybank ATM-es rendelete és az előző kormány "minden településre bankautomatát!" akciójának hatására

az ATM-ek száma tovább emelkedett, egy év leforgása alatt 476-tal nőtt.

Pénzforgalmi bevételek

Az MNB az adatokkal kiadott közleményben megjegyzi, hogy egy év alatt a hazai pénzforgalmi szolgáltatók bevételei 1,8 százalékkal növekedtek és így 2026 első negyedévében 274 milliárd forintot tettek ki. A bevétel típusok aránya érdemben nem változott, ezek 59,3 százalékát továbbra is a tranzakciók értékével arányos díjak teszik ki.

A növekedés túlnyomó része a fizetési kártyás tranzakciók elfogadásához kapcsolódó bevételekből eredt.

Ezzel szemben éves alapon 7,5 százalékkal csökkentek a készpénz felvételi bevételek, amelyet az ingyenes készpénzfelvételi limit emelése is okozhatott.

A csalások továbbra is problémát jelentenek

A hazai bankok, szabályozók, bűnüldöző szervek közös erőfeszítései révén csökkenő tendenciát jeleznek a számok a csalások terén, de még mindig nagy összegek tűnnek el a magyarok számláiról:

az idei első negyedévben összesne közel 6 milliárd forintot tüntettek el a csalók a bankszámlákról.

Az átutalásos csalások ezen belül a negyedévben közel 4,2 milliárd forintot tettek ki, melynek fele, közel 2,1 milliárd forint az ügyfelek megtévesztésével, pszichológiai manipulációval történt.

Az egy évvel korábbinál kevesebb kártyás visszaélés történt a negyedévben, közel négy százalékkal 1,74 milliárd forintra csökkent a kártyás csalások értéke.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images