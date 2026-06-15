Ha igaza van az UniCreditnek, hamarosan átveheti a hatalmat a Commerzbank felett

A Commerzbank és a német gazdasági-politikai elit által hevesen ellenezett, mintegy 40 milliárd eurós, teljes egészében részvénycsere-ajánlaton alapuló ügylet kedden zárul le,
a két fél közötti szóváltás pedig az utolsó napokban rendkívüli módon kiéleződött.
A Commerzbank azzal vonta kétségbe az elfogadási adatok hitelességét, hogy véleménye szerint egyetlen intézményi befektető sem fogadta el az ajánlatot, a részvények pedig kizárólag olyan bankoktól származnak, amelyek a UniCredit származékos ügyletekben érintett partnerei.
Az olasz hitelintézet megerősítette, hogy a Nomurával, a Citivel és a BNP Paribasszal valóban tart fenn származékos pozíciókat, azt azonban
határozottan cáfolta, hogy az érintett részvényeket tőle kölcsönözték volna.
A pénteki adatok alapján a Commerzbank alaptőkéjének 11,86 százalékát ajánlották fel a felvásárlás során, ami a korábban felhalmozott, közel 27 százalékos részvénycsomaggal és a 3,2 százaléknyi fizikai elszámolású származtatott ügylettel együtt 41,8 százalékos összesített részesedést jelent. A UniCredit emellett a német bank további 13,2 százalékát ellenőrzi készpénzes elszámolású származékos termékeken keresztül.
A piac általában elegendőnek tekint egy ekkora, mintegy 40 százalékos részesedést ahhoz, hogy a tulajdonos érvényesíteni tudja akaratát a közgyűlési szavazásokon. Az idén a Commerzbank éves közgyűlésétől távol maradó olasz bank jelezte, hogy amennyiben a következő részvényesi fórumon megfelelő támogatást kap, lehetősége nyílik a felügyelőbizottság összes részvényesi képviselőjének kijelölésére. Mivel a felügyelőbizottság felel az igazgatóság kinevezéséért, a UniCredit bizakodását fejezte ki, hogy ezáltal
végrehajthatják a Commerzbank számára korábban felvázolt, nyereségnövelő stratégiát.
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