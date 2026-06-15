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Kiderült, mire költik a fiatalok a munkáshitelt
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Kiderült, mire költik a fiatalok a munkáshitelt

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Elsősorban autóvásárlásra költik a fiatalok a munkáshitelt, a második helyen pedig az ingatlancélú felhasználás áll – közölte saját adatait a hétvégén a K&H. A 2025 eleji bevezetést követő kiemelkedő keresletet később mérsékeltebb aktivitás váltotta fel a kamatmentes hiteltermék piacán.

Több mint 30 milliárd forint értékben helyezett ki munkáshitelt a K&H a konstrukció 2025-ös indulása óta, az MNB adataival összevetve ez 14-15 százalékos piaci részesedést jelent. Az egy szerződésre jutó átlagos hitelösszeg megközelíti a 3,9 millió forintot, ami arra utal, hogy az ügyfelek többsége közel a maximálisan elérhető összeget veszi igénybe.

Rácz Tamás, a K&H lakossági hitelezés vezetője elmondta:

  • az autóvásárlás messze a legnépszerűbb felhasználási cél, az igénylések 41 százalékánál ezt jelölték meg az ügyfelek,
  • a második helyen az ingatlancélú felhasználás áll 24 százalékos aránnyal.
  • a munkáshitelt nem elsősorban lakásvásárlási önerőként használják a fiatalok,
  • sokkal inkább olyan élethelyzetek finanszírozását segíti, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munkavállaláshoz, az önálló életkezdéshez vagy a mobilitás növeléséhez.

A regionális megoszlásban különbségek figyelhetők meg: a legtöbb igénylés Budapesthez köthető, ugyanakkor a főváros súlya a munkáshitel esetében valamivel kisebb, mint a személyi kölcsönök piacán. Ez arra utal, hogy a munkáshitel iránti kereslet földrajzilag kiegyensúlyozottabban oszlik meg – írja közleményében a bank.

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A legfeljebb 4 millió forintos, kamatmentes konstrukció akár 10 éves futamidővel is igénybe vehető, így a havi törlesztőrészlet a maximális hitelösszeg esetén is mérsékelt maradhat. Emellett a gyermekvállaláshoz kapcsolódó kedvezmények tovább növelhetik a konstrukció vonzerejét: bizonyos esetekben lehetőség van a törlesztés szüneteltetésére, illetve a fennálló tartozás részleges vagy teljes elengedésére is.

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A kereslet alakulását tekintve az indulást követően fokozatos mérséklődés figyelhető meg.

Az év első hónapjaiban, februárban és márciusban átmeneti élénkülés volt tapasztalható, ezt követően azonban ismét csökkenő érdeklődés mutatkozott. A tendencia összhangban van a támogatott hitelkonstrukcióknál általánosan megfigyelhető mintázattal, amely szerint a bevezetést követő kiemelkedő keresletet később mérsékeltebb aktivitás váltja fel – közölte a K&H.

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