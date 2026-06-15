Megérkezett a qvik fizetés a Revolutra

Azoknak a revolutos ügyfeleknek, akiket már a magyarországi fióktelep szolgál ki, már

elérhető a qvik menüpont az app főképernyőjén.

A qvik menüponton belül elérhető a pénz küldése és kérése, illetve itt nyitható meg a QR-kód olvasó az online illetve bolti fizetésekhez.

A blogon azt írják, hogy az első tapasztalatok alapján jól működik a funkció, a tranzakciók pár másodperc alatt teljesülnek.

A Revolut fióktelep-nyitása és a lejáró (önkéntes) díjemelési moratórium után a hazai bankszámlapiacon nagy mozgolódás látható, erről részletesen itt írtunk:

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