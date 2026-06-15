Parlagon heverő betétek: miért nem dolgozik a lakossági megtakarítás?

1.1. Motiváció
A lakossági bankbetétek kamatlába 2021 óta a korábbinál kisebb mértékben reagál az alapkamat változására. A Magyar Nemzeti Bank 2021-ben kamatemelési ciklusba kezdett, azonban – a korábbi kamatemelésekkel ellentétben – ekkor az volt látható, hogy a lakossági betétek kamatai ezt sokkal kevésbé követték le. Emellett a látra szóló betétek aránya magas, 85 százalék körüli maradt a betétállományon belül. A kamattranszmisszió gyengülése miatt a lakosság jelentősen alacsonyabb, becslésünk szerint csak a vizsgált időszak utolsó egy évében (2026. februárhoz képest) megközelítőleg 250 milliárd forinttal kisebb kamatbevételt ért el a bankoknál tartott betétein ahhoz a szinthez képest, mintha az alapkamat begyűrűzése a 2021-et megelőző közel két évtizedben megszokottak szerint zajlott volna. Ebben a jelenségben fontos tényező lehet az is, hogy a lakossági megtakarítók nem minden esetben racionálisan allokálják megtakarításaikat, hiszen az alacsony kamatozású betéteknek lennének hasonló kockázatosságú, mégis kedvezőbb alternatívái. A cikkben ezt a témakört járjuk körül.
1.2. Mennyi parlagon heverő betét van a háztartások látra szóló betétei között?
A háztartások közel 12 500 milliárd forintos forintbetét-állományának mintegy 85 százaléka látra szóló betét. Érdemes megvizsgálni, hogy ezen belül lehetnek-e olyan betétek, amelyek összegük, illetve a számlatulajdonos tranzakciós igénye alapján leköthetőek lennének oly módon, hogy ezáltal a megtakarító háztartás magasabb kamatbevételt realizáljon. A betétállomány számlaméret szerinti elemzése alapján darabszám szerint a betétek több mint 60 százalékánál az egyenleg nem haladja meg az 500 ezer forintot, volumenalapon viszont 40 százaléka 10 millió forint feletti. Ezek a látra szóló betétek mind 0 százalék közeli kamaton vannak elhelyezve, miközben – mint ahogy a későbbiekben bemutatjuk – a számlatulajdonosok magasabb kamatlábat is el tudnának érni egy lekötés során.
A látra szóló betétek egyenlegének havi változásai alapján is az látható, hogy ezen betétek egy érdemi része nem tranzakciós célokat szolgál, így valós opció lenne megtakarítási céllal a magasabb kamatlábon történő lekötés. A lekötés elmaradását jellemzően az magyarázza, hogy ezen betétek egy része rendszeres, folyó transzfereket vagy tranzakciós célokat szolgál. Ugyanakkor a relatíve nagyobb betétek jelentős súlya arra utal, hogy a látra szóló betétek tartása mögött nem csak a fogyasztási tranzakciók finanszírozásának motivációja áll. A betétek egyenlegét 2025. június és december között hónapról hónapra megvizsgálva elmondható, hogy a látra szóló betétek negyede esetében a hó végi egyenleg egyetlen hónapban sem csökkent a júniusi állapothoz képest, míg az állomány közel fele esetében fél év alatt havonta legfeljebb 20 százalékos csökkenés volt megfigyelhető a hó végi egyenlegben (1. táblázat). Az egyenlegek változásának elemzése alapján a 2 és 25 millió forintösszeg közötti betétek körében volt a legmagasabb az aránya az ilyen értelemben stabilnak mondható betéteknek. Ez tehát arra utal, hogy a jelenleg 0 százalék közeli kamatot biztosító látra szóló betétek akár 40-50 százaléka esetében reális opció lenne a magasabb kamatlábon történő hosszabb idejű lekötés, mivel ezek kiadások fedezése helyett láthatóan megtakarítási célokat szolgálnak.
Megjegyzés: A százalékos arányok állományarányos mutatók. 2025. júniusi betétállomány viselkedését elemeztük a következő 6 hónapra, 2025. decemberig. Három stabilnak minősített betét definíció szerint vizsgáltuk a fenti (1)-(3) szabályok alapján. Egy betét abban az esetben már nem minősül stabilnak, ha az adott szabályt legalább egy hónapban nem teljesíti. Forrás: MNB.
1.3. Hol lenne elérhető magasabb kamatozású megtakarítási termék?
A makrostatisztikában látható 1 760 milliárd forint értékű lakossági lekötött betétből mindössze 750 milliárd forintnyi az az állomány, ahol a kamattranszmisszió a lekötés jellegéből adódóan kifejtheti hatását. A továbbiakban ezt a szűken vett csoportot (ami nem tartalmazza a lakástakarékpénztáraknál elhelyezett betéteket, takarékbetét-könyveket, nyereménybetét-könyveket) nevezzük lekötött betétnek és vizsgáljuk meg részletesebben.
A lekötött betéteket betétméret szerinti bontásban vizsgálva általánosságban elmondható, hogy az elérhető kamat a betétmérettel párhuzamosan emelkedik. Ugyanakkor a lekötött betétek betétmérettől függő árazását vizsgálva a bankok három csoportba sorolhatók (1. ábra):
- Az első csoportba kisebb, specializált intézmények tartoznak, amelyek közel egységes kamatot adnak a lekötött betétekre a betét méretétől függetlenül. Ráadásul ebben a csoportban nem ritka a relatíve magasnak tekinthető 5 százalék feletti kamat sem, illetve egy bank 7 százalék feletti kamatot is nyújt.
- A második csoportban a bankok nagyobb betétméretekre fokozatosan emelkedő kamatot nyújtanak: 1 millió forint feletti lekötés esetén elérhető 2 százalékos, 10 millió forint feletti lekötés esetén 3 százalék feletti kamat.
- A harmadik csoportban lévő bankok a 10 millió forint alatti lekötésekre mindössze 1 százalék alatti kamatot nyújtanak. Ezeknek a betéteknek az állománya 230 milliárd forint, ami a teljes volumen mintegy 30 százalékát adja. Ebben a szegmensben érdemi kamatemelés csak 10-20 millió forintos összeghatár felett jelenik meg, ami arra utalhat, hogy az intézmények eltérő feltételekkel célozzák meg a tömeges („mass”) és a kiemelt ügyfélkört.
A fentiek alapján bankváltással akár 2-5 százalékponttal magasabb kamat is elérhető lehetne betétmérettől és banktól függően. Bár a vagyonosabb ügyfelek könnyebben kaphatnak lekötött betéteikre magasabb kamatot, a 10 millió forint alatti összeggel rendelkező számlatulajdonosok számára is érdemes lenne feltérképezni mind a jelenlegi bank által nyújtott konstrukciókat, mind a lekötött betétek piacán elérhető egyéb lehetőségeket. Ugyanakkor azt látva, hogy a lekötött betétek jelentős része 1 százalék alatti kamaton van lekötve, arra következtethetünk, hogy a betétállomány „ragadós”, és a háztartások bankválasztását egyéb egyedi, nehezen számszerűsíthető tényezők is befolyásolják. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kedvező lekötött betéti konstrukciók sok esetben olyan feltételekhez vannak kötve, mint például friss pénz elhelyezése, teljes mértékben online ügyintézés, minimum követelmény az elhelyezett összegre, vagy befektetésijegy-vásárlás. Emellett érdemes szem előtt tartani, hogy a feltüntetett kamatokból származó kamatjövedelmet 15 százalék személyi jövedelemadó és 13 százalékos szociális hozzájárulási adó terheli. Ennek fényében a megtakarítók számára célszerű lehet a lakossági állampapírpiacon elérhető konstrukciókat is számba vennie, hiszen a lakossági állampapírban elhelyezett megtakarítások a magasabb kamatok mellett (pl. FixMÁP 6,5 százalék jelenleg) kamatadó és szochó-mentesek és rugalmasabban visszaválthatók.
1.4. Konklúzió
Összességében mind a látra szóló, mind a lekötött betéttel rendelkező lakossági megtakarítóknak érdemes lenne akár bankon belül, akár bankon kívül egyéb, magasabb kamatot kínáló megtakarítási eszközöket keresni. A háztartások megtakarításainak racionálisabb allokálása a gazdaság több szegmensére jótékony hatást gyakorolna:
- Ez egyrészt kedvezőbb lenne a háztartások jövedelmi helyzetének, mivel magasabb kamatbevételt érnének el.
- Másrészt, ha a lakossági megtakarítók aktívabbak lennének a számukra leginkább megfelelő konstrukciók megtalálásában, az a bankokat is erősebb versenyre motiválná, és segítené, hogy a lekötött betétek esetében látott 2,9 százalékos átlagos kamatszint közelítsen a jegybanki alapkamat jelenlegi 6,25 százalékos értékéhez. Ez bár a bankok profitabilitását kedvezőtlenül érintené, jegybanki szempontból viszont a kamattranszmisszió erősödését és a monetáris politika hatékonyságának javulását jelentené.
- Végül, ha a háztartások közvetlenül vagy akár közvetetten az állampapírpiac felé fordulnak, az a befektetői bázis bővítésén keresztül támogatná az államháztartás hiányának stabil finanszírozását.
A témáról részletesebben írtunk az MNB 2026. áprilisban megjelent Megtakarítási Jelentésének „A háztartások betétállományának elemzése mikroadatok alapján” című fejezetében.
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