A pénzügyi felügyelethez fordult az UniCredit, nem szűnik a harc a Commerzbankért

Az UniCredit bejelentést tett a német pénzügyi felügyeletnél (BaFin) a Commerzbank nyilatkozatai miatt, eközben tovább élesedik a harc a mintegy 40 milliárd euró értékű ellenséges felvásárlási ajánlat körül - írja a Reuters.

Az olasz bankóriás hétfőn közleményben reagált arra, amit a Commerzbank "pontatlan és félrevezető információk folyamatos terjesztésének" nevezett. A vita hátterében az áll, hogy a Commerzbank korábban azt sugallta, hogy intézményi befektetői közül senki sem fogadta el az ajánlatot, és a felajánlott részvények valójában az UniCredit üzleti partnereitől – köztük a Nomurától, a Cititől és a BNP Paribastól – származnak, amelyekkel az olasz pénzintézet származékos ügyleteket kötött. Az UniCredit határozottan cáfolta, hogy a felajánlott papírok kölcsönzött részvények lennének.

Az olasz bank felszólította a BaFint, hogy vizsgálja meg a Commerzbank nyilatkozatait,

egyúttal fenntartja a jogot, hogy a legmegfelelőbb lépésekkel védje meg az érdekeit. A német felügyelet nem kívánta kommentálni az ügyet.

Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója egy konferencián azt mondta, hogy meglepték őket az UniCredit vádjai, és hangsúlyozta, hogy a bankjuk csupán a tényeket közölte, mivel kizárólag nekik van hozzáférésük a vonatkozó adatokhoz.

A kedden lejáró, teljes egészében részvénycserén alapuló ajánlat a Commerzbank piaci árfolyamához képest diszkontot tartalmaz. Ennek ellenére az elfogadási arány hétfőn a Commerzbank tőkéjének 11,91 százalékán állt, ami a korábban felépített 26,77 százalékos közvetlen részesedéssel és a 3,22 százaléknyi, részvényben elszámolt származékos ügylettel együtt 41,9 százalékos összesített tulajdoni hányadot jelent. Ezen felül az UniCredit a Commerzbank további 13,19 százalékát is birtokolja készpénzes elszámolású származékos eszközökön keresztül.

A 40 százalék feletti részesedést a szakértők általában már elegendőnek tartják ahhoz, hogy a tulajdonos érdemben befolyásolja a közgyűlési határozatokat.

Az UniCredit – amely a Commerzbank idei közgyűlésén nem vett részt – közölte, hogy amennyiben egy jövőbeli közgyűlésen kellő támogatást szerez, lehetősége nyílna a felügyelőbizottság összes részvényesi képviselőjének kinevezésére. Ezáltal az igazgatóság kijelölése felett is rendelkezne, ami lehetővé tenné a bank számára tervezett, nyereségnövelő stratégia végrehajtását.

A felvásárlási kísérletet a Commerzbank vezetése és a német politikai-gazdasági elit egyaránt hevesen ellenzi, így az ügy az elmúlt egy évben az európai bankszektor egyik leghosszabb felvásárlási csatájává nőtte ki magát.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images