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Elutasította Németország az UniCredit ajánlatát
Bank

Elutasította Németország az UniCredit ajánlatát

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Németország hivatalosan is elutasította az UniCreditnek a Commerzbank részvényeire tett felvásárlási ajánlatát, közben a frankfurti ügyészség piaci manipuláció gyanújával előzetes vizsgálatot indított az ügyben - írja a Reuters.

A német állami vagyonkezelő ügynökség keddi közleménye szerint az ajánlat elfogadása az állam mint kisebbségi tulajdonos részéről pénzügyi szempontból sem jöhetett szóba, mivel az nem tartalmaz megfelelő felárat a Commerzbank aktuális tőzsdei árfolyamához képest.

Az ügynökség emellett kifogásolta az olasz bank agresszív megközelítését is.

A német állam jelenleg 12 százalékos részesedéssel rendelkezik a Commerzbankban, amelyet még a 2008-as globális pénzügyi válság idején szerzett, Berlin pedig a kezdetektől fogva ellenezte az UniCredit felvásárlási törekvéseit. Az ügynökség hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartja a Commerzbank függetlenségének megőrzését, mivel a pénzintézet meghatározó szerepet tölt be a német kis- és középvállalkozások, vagyis a tradicionális Mittelstand finanszírozásában, és egyúttal a frankfurti pénzügyi központ egyik legfontosabb sarokköve.

Az elutasítás ellenére az UniCredit elviekben még megszerezheti az irányítást a német nagybank felett, a kormányzati részesedés ugyanakkor biztosítja a jelenlétet a Commerzbank felügyelőbizottságában, amely a vezetőség kinevezéséről és a stratégiai felügyeletről dönt.

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Ezzel párhuzamosan a frankfurti ügyészség kedden megerősítette, hogy

előzetes vizsgálatot indított lehetséges piaci manipuláció gyanújával a tranzakció kapcsán.

Az eljárás a Commerzbank üzemi tanácsának feljelentésén alapul, amely vasárnap érkezett a hatósághoz. A munkavállalói képviselet azt kifogásolja, hogy az UniCredit a piaci ár alatt jutott Commerzbank-részvényekhez. Az UniCredit közleményében úgy reagált, hogy az ügyészségi vizsgálat elindítása csupán a szokásos protokoll része az ilyen jellegű bejelentéseknél.

A keddi tőzsdei kereskedésben a Commerzbank részvényei 36,53 eurós árfolyamon zártak, ami már elmarad az UniCredit ajánlatában szereplő 37,33 eurós implikált értéktől. Az ajánlat értelmében minden egyes felajánlott Commerzbank-részvényért 0,485 darab új UniCredit-részvényt kapnának a részvényesek. Bár az ajánlattételi határidő kedden elvileg lejárt, június 20-tól kezdődően automatikusan meghosszabbodik újabb 15 nappal.

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Forrás: Reuters

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