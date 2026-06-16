Elutasította Németország az UniCredit ajánlatát

A német állami vagyonkezelő ügynökség keddi közleménye szerint az ajánlat elfogadása az állam mint kisebbségi tulajdonos részéről pénzügyi szempontból sem jöhetett szóba, mivel az nem tartalmaz megfelelő felárat a Commerzbank aktuális tőzsdei árfolyamához képest.
Az ügynökség emellett kifogásolta az olasz bank agresszív megközelítését is.
A német állam jelenleg 12 százalékos részesedéssel rendelkezik a Commerzbankban, amelyet még a 2008-as globális pénzügyi válság idején szerzett, Berlin pedig a kezdetektől fogva ellenezte az UniCredit felvásárlási törekvéseit. Az ügynökség hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartja a Commerzbank függetlenségének megőrzését, mivel a pénzintézet meghatározó szerepet tölt be a német kis- és középvállalkozások, vagyis a tradicionális Mittelstand finanszírozásában, és egyúttal a frankfurti pénzügyi központ egyik legfontosabb sarokköve.
Az elutasítás ellenére az UniCredit elviekben még megszerezheti az irányítást a német nagybank felett, a kormányzati részesedés ugyanakkor biztosítja a jelenlétet a Commerzbank felügyelőbizottságában, amely a vezetőség kinevezéséről és a stratégiai felügyeletről dönt.
Ezzel párhuzamosan a frankfurti ügyészség kedden megerősítette, hogy
előzetes vizsgálatot indított lehetséges piaci manipuláció gyanújával a tranzakció kapcsán.
Az eljárás a Commerzbank üzemi tanácsának feljelentésén alapul, amely vasárnap érkezett a hatósághoz. A munkavállalói képviselet azt kifogásolja, hogy az UniCredit a piaci ár alatt jutott Commerzbank-részvényekhez. Az UniCredit közleményében úgy reagált, hogy az ügyészségi vizsgálat elindítása csupán a szokásos protokoll része az ilyen jellegű bejelentéseknél.
A keddi tőzsdei kereskedésben a Commerzbank részvényei 36,53 eurós árfolyamon zártak, ami már elmarad az UniCredit ajánlatában szereplő 37,33 eurós implikált értéktől. Az ajánlat értelmében minden egyes felajánlott Commerzbank-részvényért 0,485 darab új UniCredit-részvényt kapnának a részvényesek. Bár az ajánlattételi határidő kedden elvileg lejárt, június 20-tól kezdődően automatikusan meghosszabbodik újabb 15 nappal.
Forrás: Reuters
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