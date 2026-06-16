Magyar Péter: nem törölte el a kormány a kamatstopot, csak a határidőt hozta vissza

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke napirend előtti felszólalásában arról beszélt kedden a parlamentben, hogy számára úgy tűnik, a bankok oldalára állt a kormány, amikor bejelentették, hogy a lakossági jelzáloghiteleknél kivezetik a kamatstopot, amely 216 ezer hitelszerződést érinthet.
Az ellenzéki politikus szerint a kormányzat nem támogatja, hogy a kistelepüléseken a bankoknak automatákat kelljen üzemeltetnie a készpénzhasználat védelme érdekében. Megjegyezte: az elmúlt években évente 1500 milliárd forintos haszonra tettek szert a pénzintézetek. Miért nem tudják lenyelni a kamatstopot és azt, hogy a kistelepüléseken legyenek bankjegykiadó automaták? - kérdezte.
Magyar Péter miniszterelnök válaszában közölte: a Tisza-kormány nem állt és nem is fog a bankok oldalára állni. Az előző kormány elhibázott intézkedéseit igyekeznek megoldani, például a babaváró hitelek moratóriumát meghosszabbították - mondta.
Jelezte: nem törölték el a jelzáloghitel kamatstopot, csak az történt, hogy a korábbi kormány eddig mindig fél évvel hosszabbította meg azt, tavasszal viszont határozatlan időre.
A jelenlegi kormány ezt a féléves határidőt hozta vissza, szeptember 30-ig hosszabbították meg a kamatstopot - mutatott rá.
Magyar Péter szavai ellenére nem számítunk arra, hogy a kormány szeptember 30-át követően általános jelleggel újra meghosszabbítaná a kamatstop intézkedést. A Pénzügyminisztérium Portfolio-nak adott jelzése alapján várhatóan egy szűkebb ügyfélkör számára dolgoznak ki olyan megoldást a szeptember 30-át követő időszzakra, amellyel elkerülhető a törlesztési sokk.
Az MNB számításai alapján a 216-218 ezer érintett közül a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő, akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitelállomány (a teljes jelzáloghitel-állomány 2,1 százaléka), valamint 110 milliárd forint egyéb hitel tartozik. Sérülékeny adósoknak azokat a hitelfelvevőket tekintette a jegybank, akiknek az intézkedés kivezetése legalább 5 ezer forinttal megnöveli a havi
törlesztőrészletét és emellett a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatójuk (JTM értékük) legalább 40 százalék lesz, vagy akik az intézkedés bevezetése óta nyugdíjas korúak lettek.
Miért fontos a bankoknak a friss változtatás?
A kamatstop végdátumának az áprilisi eltörlése veszteséget jelentett volna a bankok számára, át kellett volna ugyanis értékelniük ezt a portfóliójukat. „Az IFRS szabályai szerint a jogszabály által érintett hitelek pénzáramlásainak jelenérték-változásátazonnali veszteségként kell elszámolnia a bankoknak, melynek hatása 125 milliárd forint lehet szektorszinten. Ezt a hatást mérsékelheti azonban, ha az új kormány módosítja a szabályozást” – írta az MNB jelentése.
Az idén az 500-1000 fő közötti kistelepüléseket érintő kötelező bankautomata-telepítési program kapcsán Magyar Péter megjegyezte:
az emberek örülnek a bankautomatáknak, de sokkal jobban örülnének, ha lenne egy bankkártyájuk, és egy olyan bankszámlájuk, amin van pénz.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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