Meghódítaná Európát a legnagyobb amerikai bank - Egyből a legnehezebb terepen kezdi a terjeszkedést

A hitelintézet egy volt bevásárlóközpontban, a berlini fal egykori nyomvonalának közelében rendezte be irodáját. A választás szándékosan esett a fővárosra Frankfurt helyett, így a bank olyan fintech-vállalatok közvetlen szomszédságába került, mint a Revolut és a Trade Republic.
A JPMorgan 2021-ben indította el a Chase-t az Egyesült Királyságban, ahol azóta agresszív kamatpolitikájával több mint hárommillió ügyfelet és 30 milliárd fontnyi betétállományt szerzett, még ha ez kezdetben több százmillió fontos veszteséget is okozott a társaságnak.
A németországi piacra lépés előkészítése évekig elhúzódott, mivel a bank nem tudta egyszerűen átvenni a brit platformot. A rendszert hozzá kellett igazítani
- az Egységes Euró-pénzforgalmi Övezet (SEPA) előírásaihoz,
- valamint a helyi sajátosságokhoz, például a kamatjövedelmeket terhelő egyházi adóhoz.
A csúszást személyi változások is fokozták: a lakossági üzletág nemzetközi terjeszkedéséért felelős vezető tavaly távozott, az új német lakossági banki divízióvezető, Daniel Llano Manibardo pedig csak 2025 áprilisában lépett hivatalba. Daniel Llano Manibardo kiemelte, hogy ez volt az első alkalom, amikor a platformot több ország igényeihez, valamint különböző devizákhoz és nyelvekhez kellett igazítaniuk.
A belépési stratégia kifejezetten fókuszált, mindössze egyetlen látra szóló megtakarítási számlára épül.
Ez a megközelítés hasonlít a holland ING módszeréhez, amely fiókhálózat nélkül vált Németország harmadik legnagyobb lakossági bankjává. Max Flötotto, a McKinsey partnere rámutatott, hogy a megtakarítási termék kiváló eszközként szolgál az ügyfelek bevonzására, akiknek a későbbiekben már könnyebben értékesíthetők egyéb szolgáltatások is. A JPMorgan a brit mintát követve hosszú távon folyószámlával, hitelkártyákkal és befektetési termékekkel tervezi bővíteni a német palettát.
A német piac hatalmas vonzerejét mutatja, hogy
a lakosság mintegy 9400 milliárd eurónyi pénzügyi vagyonnal rendelkezik, amelynek kétharmada alacsony hozamú konstrukciókban fekszik.
Magyarországon is megfigyelhető egyébként egy hasonló jelenség:
A látra szóló betétek átlagos kamata mindössze 0,45 százalék körül alakul, ami messze elmarad az Európai Központi Bank irányadó rátájától.
A JPMorgan, amelynek mérlegfőösszege nagyjából a háromszorosa a Deutsche Bankénak, olyan tőkeerővel vág neki a terjeszkedésnek, amellyel csak nagyon kevés versenytárs képes lépést tartani. A pénzintézet célja az, hogy a Chase márkanévvel minden piacán bekerüljön a top öt szereplő közé, ami Németországban több mint ötmillió ügyfél megszerzését jelentené.
A német piac ugyanakkor rendkívül töredezett, hiszen mintegy 1300 bank működik az országban. A takarékpénztárak és szövetkezeti bankok hálózata még a legkisebb településeket is lefedi, és a lakossági betétek több mint 80 százalékát a hagyományos szereplők kezelik. A korábbi külföldi próbálkozások közül több is kudarccal végződött, például a Citigroup 2008-ban kivonult az országból, a svéd SEB pedig 2010-ben adott túl a helyi lakossági üzletágán. Ennek ellenére
a digitális platformok már az új német számlanyitások közel felét adják, miközben a neobankok piaci elterjedtsége még csak 15 százalék körül mozog,
szemben a brit piacon mért 40 százalékkal.
Nem a JPMorgan az egyetlen új belépő, hiszen a spanyol BBVA tavaly indította el digitális bankját Németországban, és 2025 végére nagyjából ötmilliárd eurónyi betétállományt épített fel, ami a Deutsche Bank 18 milliós ügyfélbázisához mérve elenyésző. Ulrich Hoyer, a Zeb tanácsadó cég szakértője szerint ez a teljesítmény olyan, mintha egy tűvel böknénk meg egy elefántot, de stratégiai szempontból mégis komoly jelentőséggel bír. Daniel Llano Manibardo ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a JPMorgan türelmes, és nem várnak azonnali profitot a beruházástól.
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