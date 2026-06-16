Megindult az áttörés Ukrajnában: elképesztő összegek sorsáról döntöttek az uniós csatlakozás kapujában

Ukrajna a háborús körülmények ellenére is felgyorsítja a bank- és biztosítási szektorának uniós jogharmonizációját annak érdekében, hogy 2028-ra teljesítse az Európai Unió követelményeit – jelentette be Andrij Pisnyij, az ukrán jegybank elnöke a csatlakozási tárgyalások megkezdése kapcsán. Pisnyij kijelentéseit a Reuters szemlézte.

Az Európai Unió hivatalosan is megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első, az igazságszolgáltatást, a jogállamiságot, a közbeszerzést és a pénzügyi ellenőrzést érintő fejezetét Ukrajnával. Kijev abban bízik, hogy a nyár folyamán újabb tárgyalási területek is megnyílhatnak.

Az ukrán bankrendszer a 2022-es orosz invázió óta számos megpróbáltatást, köztük súlyos gazdasági sokkokat, áramkimaradásokat és kibertámadásokat is sikeresen átvészelt. Andrij Pisnyij tájékoztatása szerint a szektor jelenleg nyereséges, stabil és likvid, a nemteljesítő hitelek aránya történelmi mélyponton alakul, a bankok pedig megfelelő tőkeellátottsággal bírnak.

Az ukrán bankszabályozás uniós jogharmonizációja a háború előtti mintegy 50 százalékról 78 százalékra emelkedett, miközben a biztosítási szektorban ez az arány jelenleg 55 százalék körül mozog.

Az ukrán jegybank jelenleg több mint ötven új jogszabály és egyéb jogi aktus kidolgozásán dolgozik, amelyek az uniós normáknak megfelelően erősítik meg az ország pénzügyi keretrendszerét. Ezzel párhuzamosan a tőkemegfelelés és az operatív reziliencia növelését célzó intézkedéseket vezetnek be, valamint folyamatban van a tőzsde újraindítását szolgáló szabályozási háttér kialakítása is.

Ukrajna gazdasága az invázió első évében csaknem 30 százalékkal zsugorodott, a rákövetkező években azonban mintegy 10 százalékos növekedést ért el.

A kijevi kormány és a Világbank becslései alapján az újjáépítés költségei a következő évtizedben elérhetik az 588 milliárd dollárt.

A nemzetközi pénzügyi támogatások összege az idén 53 milliárd, jövőre 42 milliárd, 2028-ban pedig 22 milliárd dollárt tesz ki. A biztonsági kockázatok mérséklődésével párhuzamosan a segélyek összege fokozatosan csökken majd, ami jelentősen felértékeli a magántőke bevonásának szerepét.

A Nemzetközi Valutaalap a múlt héten zárta le az Ukrajnának nyújtott, 8,1 milliárd dolláros hitelprogram első felülvizsgálatát, ezzel megnyitva az utat egy újabb, 690 millió dolláros részlet folyósítása előtt, amelyről az IMF igazgatótanácsa a következő hónapban hozhat döntést. Ezzel egy időben az ukrán jegybank folyamatosan enyhíti a háború kitörésekor bevezetett devizakorlátozásokat, és a merev vészhelyzeti intézkedéseket fokozatosan kockázatalapú megközelítéssel váltja fel, mivel a szabad tőkeáramlás helyreállítása az uniós csatlakozási kötelezettségvállalások egyik alapvető feltétele.

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