Szinte mindenki találhat már havi 1000 forint alatt is a fizetési szokásaihoz illeszkedő számlacsomagot

Bankon belül is jelentős, több tízezer forintos különbségek lehetnek az elérhető számlacsomagok költségeiben, miközben minden ügyféltípus esetében elérhetőek kedvező árú számlacsomagok. Egyes esetekben a legolcsóbb 20 számlacsomag költségében is több tízezer forint különbség lehet, így érdemes több bank ajánlatát is figyelembe venni.

Az első negyedévtől kezdve a főleg készpénzt használók számára elérhető lett már havi ötszáz forint alatti költségű számlacsomag, annak következtében, hogy az ingyenes készpénzfelvételi limit 300 ezer forintra emelkedett. A főleg készpénzhasználó ügyfelek költségei így jelentősen csökkentek, a legolcsóbb 20 számlacsomag éves költségének átlaga 7 ezer forinttal lett alacsonyabb, míg a drágább számlacsomagok 7-12 ezer forinttal lettek olcsóbbak. Ezáltal már több banknál is elérhető lett havi 1500 forint alatt számlacsomag.

A főleg készpénzhasználó ügyfelek költségei így jelentősen csökkentek, a legolcsóbb 20 számlacsomag éves költségének átlaga 7 ezer forinttal lett alacsonyabb, míg a drágább számlacsomagok 7-12 ezer forinttal lettek olcsóbbak. Ezáltal már több banknál is elérhető lett havi 1500 forint alatt számlacsomag. Ha valaki vegyesen, elektronikus megoldásokat és készpénzt is használ, valamint SMS értesítést kér, akkor havi 2000 forint alatt már több bank számlacsomagjaiból választhat.

Egy digitális ügyfél pedig, - aki vesz fel készpénzt kisebb összegben, havonta 4 alkalommal utal, rendszeresen vásárol kártyával és átlagos jövedelemmel rendelkezik, használja a digitális szolgáltatásokat (pl. mobilbank, push értesítés) -, több banknál is találhat ingyenes bankszámlát.

Egy prémium ügyfél, - aki vesz fel készpénzt, havonta 5 alkalommal utal és beszedéssel fizeti számlái többségét, rendszeresen vásárol kártyával és az átlagos jövedelem háromszorosával rendelkezik, használja a digitális szolgáltatásokat (pl. mobilbank, push értesítés) -, szinte minden banknál ingyenesen bankolhat.

Fontos továbbá, hogy az ügyfelek a jövedelmük emelkedésével a korábbinál több számlacsomagnál válhatnak jogosulttá kedvezményekre. Már az átlagbér esetében is több banknál a jövedelem alapú kedvezményfeltételek teljesítésével akár évi több tízezer forinttal olcsóbb számlacsomagok válhatnak elérhetővé. Ezért a jövedelem emelkedésekor – jellemzően év elején – érdemes újra megvizsgálni az elérhető számlacsomagokat. Az elmúlt hónapokban ráadásul több bank vezetett be új számlacsomagokat, amik jellemzően bekerültek a legolcsóbb 20-ba több ügyfélszegmensben is. Továbbá egy határon átnyúló szolgáltatóval is kiegészült a publikáció, amely számlája szintén minden esetben a legolcsóbb 20 számlacsomag között szerepel. Ezért ezeket a számlacsomagokat is érdemes lehet fontolóra venni számlaválasztáskor.

Július 1-től a bankok többsége megemeli a díjait, ami jellemzően 4-8,3 százalékos emelkedést jelent az ügyfelek költségeiben. Néhány bank kisebb mértékű emelést tervez, vagy bővíti az ingyenesen elérhető szolgáltatások körét, de a legtöbb esetben várható a díjak emelkedése. Ezáltal az ügyfelek által fizetett díjakban tovább nőhetnek a különbségek. Díjemeléskor ezért mindig érdemes összehasonlítani az elérhető számlacsomagok pénzforgalmi költségeit, hogy továbbra is a jelenlegi számlánk-e a leginkább megfelelő számunkra. Számlaváltáskor pedig érdemes figyelembe venni, hogy számos bank több tízezer forintos jóváírást biztosít számlanyitáskor az új ügyfeleknek. Így a használati szokásainkhoz jobban illeszkedő számlacsomagra váltással amellett, hogy több ezer forintot is megtakaríthatunk évente, még egyszeri jóváírást is kaphatunk.

A fentiek alapján látható, hogy számos módon lehet csökkenteni a bankszámlák költségeit, hiszen minden ügyféltípusnál elérhető már évi néhány ezer forintos költséggel használható számlacsomag. Tehát van lehetőség arra, hogy az ügyfelek olcsóbban bankoljanak és ebben az MNB segítséget nyújt. Az ügyfelek nagy része azonban még mindig drága számlacsomagot használ, pedig a költségek csökkentéséhez legtöbbször még bankot sem kell váltani, elég egy másik számlacsomagra átszerződni jelenlegi bankunknál. További költség takarítható meg a számlacsomagon belüli olcsóbb szolgáltatások használatával, például SMS helyett applikációs push értesítés választásával. A saját fizetési szokásokhoz leginkább illeszkedő számlacsomag megtalálásában pedig az MNB Bankszámlaválasztó alkalmazása nyújt segítséget. Ha ezek alapján az ügyfelek a bankváltás mellett döntenek, ez a 13 munkanap alatt végrehajtható egyszerűsített bankváltással a régi bank felkeresése nélkül is megoldható.

A szerző az MNB vezető közgazdasági elemzője.

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