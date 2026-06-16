Új világ jön, nagy lendületet vehet a nyílt bankolás Magyarországon

PSD2 után jön a PSD3 és a PSR - Mit jelent mindez?
A PSD2-ről (Payment Services Directive 2 - második pénzforgalmi irányelv) a PSD3-ra és a PSR-re (Payment Services Regulation - Fizetési Szolgáltatási Rendelet) való átállás az európai pénzügyi jogalkotás egyik forró témája, több mérföldkő lezárult a területen az utóbbi hónapokban. Lássuk, mik állnak e furcsa betűszavak mögött. Ehhez először is érdemes tudni, a PSD2 miről szól, hiszen a PSD3 már ennek a szabálycsomagnak a továbbgondolása.
A PSD2-es szabályozás kinyitja a bankokat, szabályozott keretek között az engedéllyel rendelkező szolgáltatók (akik lehetnek bankok is) hozzáférhetnek a banki adatainkhoz, és fizetési tranzakciókat is indíthatnak, persze csak akkor, ha az ügyfél erre engedélyt ad nekik. Kétféle új típusú engedélyt adnak ki a felügyeletek:
Az AISP (Account Information Service Provider)szolgáltatók a számlainformációkat tudják bekérni az ügyfélről, ezzel olyan szolgáltatást indíthatnak, hogy az ügyfél akár több bankszámláját egy helyen tekintheti át, és nyomon követheti, hol és mennyit költött, milyen megtakarításai vannak, mennyi likvid vagy kevésbé likvid pénzeszköze van. AISP engedélyből adott ki négyet az MNB itthon.
A PISP (Payment Initiation Service Provider), azaz a fizetéskezdeményezési szolgáltatók mobilos vagy éppen online - a kártyatársaságokat vagy más közvetítőket az értékláncból kihagyó - pénzküldési megoldásokat fejleszthetnek. Utóbbira a kézenfekvő példa a személyek közötti (mobil)fizetés, ami a pénzforgalom egyik leggyorsabban fejlődő területe, de online fizetéseknél is alkalmazható alternatíva lehet a bankkártyákra, egyéb fizetésekre, például számlák automatikus kifizetésére.
PISP és AISP típusú szolgáltatások már a PSD2 szabályok előtt is léteztek, csakhogy nem szabályozottan működtek, hanem valahol a szürkezónában foglaltak helyet (pl. Sofort, Mint, Magyarországon a Wyze.me stb.). A bankok eleve nem nézték jó szemmel, hogy az ügyfelek és a bankok közé egy harmadik szolgáltató lép, pláne, ha még csak nem is vonatkozik rájuk egy sor biztonsági és prudenciális szabály. A PSD2 ezt a szürkezónát volt hivatott felszámolni, a korábban szabályozatlan fintecheknek világos korlátokat és lehetőségeket adva.
Jön a PSD3
2026. április 23-án az Európai Parlament és a Tanács közzétette a végleges kompromisszumos szövegeket, május 5-én pedig az ECON bizottság is jóváhagyta azokat. Ez azt jelenti, hogy a szabályozás célegyenesbe ért (a hivatalos lapban való megjelenés 2026 nyarára/őszére várható), így
a piaci szereplőknek most kell átalakítaniuk az IT-architektúrájukat és üzleti modelljüket.
A szabályozás kettéválasztása az egyik legfontosabb strukturális változás. A PSD3 egy irányelv (Directive), amely az intézmények engedélyezésére és felügyeletére fókuszál, míg a PSR egy közvetlenül alkalmazandó rendelet (Regulation), amely egységesíti az open banking, az erős ügyfél-hitelesítés (SCA) és a csalásmegelőzés szabályait az egész EU-ban. Ez véget vet a tagállami szintű eltérő jogértelmezéseknek, és teljesen azonos versenyfeltételeket teremt a fintech cégek és a bankok között.
Az Európai Parlament plenáris szavazása és a Hivatalos Lapban való megjelenés után elindul a 21 hónapos felkészülési visszaszámlálás (várhatóan 2028-as éles alkalmazással). A szektor vezető vállalatai azonban már most, 2026 közepén elkezdik a rendszereik áttervezését, mivel a csalásmegelőzési felelősség és az API-teljesítmény megfelelési követelményei több negyedéves komplex fejlesztőmunkát igényelnek.
Milyen gyakorlati változásokat hozhat az új szabályozás?
A PSD2-es szabályozás szerint az ügyfeleknek eredetileg 90 naponta újra be kellett jelentkezniük a bankjukba, hogy megerősítsék a harmadik feles alkalmazások adat-hozzáférési jogát, ami szerintük magas lemorzsolódáshoz vezetett. Később ezt az időintervallumot 180 naponra emelték, jelenleg ez szerepel a szabályozásban. A harmadik feles szolgáltatókat képviselő lobbiszervezetek azonban a kötelező bejelentkezési szabályt 365 napra szeretnék emelni, ám ez a javaslat még nem kapott zöld utat. Ez a gyakorlati könnyítés a harmadik feles szolgáltatók szerint drasztikusan javíthatná az open banking alapú pénzügyi aggregátorok felhasználói élményét és üzleti megtérülését.
A PSR-szöveg szerint az online hozzáférhető fizetési számlákat vezető bankoknak (a PSD2 szövege szerint az ASPSP-knek) legalább egy dedikált interfészt kell biztosítaniuk a harmadik felesz számlainformációs és fizetési szolgáltatók (AISP/PISP) számára. Az interfész dokumentációját ingyenesen, késedelem nélkül elérhetővé kell tenni, tesztkörnyezetet kell biztosítani, és negyedéves statisztikákat kell publikálni a rendelkezésre állásról és teljesítményről.
A PSR kimondja, hogy
a dedikált interfész válaszideje nem lehet rosszabb, mint amit a bank a saját ügyfélfelületén nyújt.
Magyarul az open banking szolgáltatást kiszolgáló mögöttes infrastruktúra minősége nem lehet rosszabb, mint pl. a mobilbanké vagy a netbanké. A bankoknak ezen kívül egy olyan dashboardot kell biztosítaniuk, ahol az ügyfél áttekintheti és kezelheti az AISP/PISP szolgáltatóknak adott folyamatos vagy ismétlődő hozzáférési hozzájárulásait. A dashboardnak mutatnia kell többek között a szolgáltató nevét, az érintett számlát, a hozzájárulás célját, érvényességi idejét, a megosztott adatkategóriákat és az adathozzáférések dátumait.
Szintén fontos változás lesz, hogy a háttér-adatfrissítési gyakoriságra (background refresh rate) vonatkozó napi legfeljebb négyszeri limitet nem alkalmazhatják majd a bankok, azaz a háttérfrissítések gyakrabban is megtörténhetnek. Fontos látni, hogy a harmadik feles alkalmazások kétféleképpen kérhetnek ma adatot:
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Aktív frissítés (User-initiated): Amikor a felhasználó konkrétan megnyitja az appot, belép, és kézzel rányom a frissítésre, ez eddig is korlátlanul működhetett.
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Háttérfrissítés (Background refresh): Amikor a felhasználó nem haszhnálja az appot (pl. éjszaka van, vagy be van zárva az alkalmazás), de az app a háttérben automatikusan le szeretné kérdezni a friss tranzakciókat, hogy reggelre naprakész legyen a felület.
Ha a korlátot eltörlik, a fintech appok elméletben akár óránként vagy percenként is lekérdezhetik a háttérben az adatokat, így a felhasználó mindig a legfrissebb, szinte teljesen valós idejű egyenleget és tranzakciós listát látja majd, amikor megnyitja az alkalmazást.
Open Banking helyzetkép Magyarországon
A nyílt bankolás elterjedését jelenleg egyfajta "tyúk-tojás" probléma hátráltatja: a pontatlanul működő API-k miatt kevesen használják a szolgáltatásokat, a kihasználatlanság miatt pedig a bankok sem éreznek késztetést a fejlesztésre. A 2018-ban Romániában alapított, Finqware nevű open banking startup szerint az új európai uniós pénzforgalmi szabályozás, a PSD3 előrelépést hozhat ezen a téren. A romániai piac után a Finqware tavaly kezdte meg az aktív működést Magyarországon, Marthi Dániel irányításával. A szakember lapunknak úgy nyilatkozott:
A PSD3 szabályozástól nem forradalmi áttörést, sokkal inkább technológiai stabilitást és egységesebb API-struktúrákat várunk, ami megkönnyíti az új piaci szereplők csatlakozását
A társaság eredetileg egy lakossági ügyfeleknek szánt, több bankot összekapcsoló számlainformációs alkalmazást fejlesztett. Később belátták, hogy a lakossági piacon korlátozottabbak a növekedési lehetőségek, viszont egy multinacionális vállalat pénzügyi igazgatója számára kritikus értékkel bír az európai leányvállalatok számlaegyenlegeinek valós idejű követése, így a cég a B2B (business-to-business) szektor felé pivotált.
Egy olyan treasury-automatizációs megoldást fejlesztettek, amellyel a nagyvállalatok egyetlen felületen kezelhetik a különböző bankoknál vezetett számláikat. Jelenleg több mint 150 bank csatlakozott a rendszerhez 20 országból, és mintegy 3000 céget szolgálnak ki. Magyarországon 330 céges ügyfelük van, akik naponta összesen 45 ezer tranzakciós tételt kezelnek a rendszerrel.
A treasury megoldás egységes szerkezetbe rendezi a banki adatokat, és közvetlen kapcsolatot teremt a vállalatok ERP (vállalatirányítási) rendszerei és a pénzintézetek között. Ezzel automatizálhatóvá válik a manuális és időigényes banki egyeztetési folyamat, amely során a pénzügyi munkatársaknak korábban külön-külön kellett belépniük a netbankokba, letölteniük a számlakivonatokat, majd azokat táblázatkezelők segítségével importálniuk az ERP-be.
A Finqware tapasztalatai alapvetően jók a hazai open banking API-k működésével kapcsolatban, de látnak még megoldandó problémákat. Marthi Dániel szerint Romániában a helyi jegybank partnerként lép fel a nyílt bankolási kötelezettségek betartatásában, és szükség esetén szankciókkal kényszeríti ki a bankokból a megfelelő API-működést.
A kisebb startupokkal szemben a nagyvállalati ügyfélkörünk révén közvetlen nyomást tudunk gyakorolni a bankokra, mert ha egy multinacionális vállalatcsoportnak szüksége van a működő API-kapcsolatra, a pénzintézetek is gyorsabban hárítják el a technikai akadályokat.
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