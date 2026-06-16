Versenyfutás a világ legrégebbi bankjáért: a Generalit is érinti az olasz kormánynak tett vállalás

A tervezett akvizíció révén az Intesa, Olaszország legnagyobb bankja egyben az ország vezető biztosítójának legnagyobb befektetőjévé is válna. A kormány nemzetstratégiai jelentőségűnek tekinti a Generalit, amely több százmilliárd euró értékű lakossági megtakarítást kezel.
A Reuters értesülései szerint Carlo Messina, az Intesa vezérigazgatója biztosította a kabinetet arról, hogy a pénzintézet konstruktív és együttműködő megközelítést alkalmaz majd az olasz hatóságokkal a Generalit érintő kérdésekben. Messina korábban elmondta, hogy az MPS-tranzakció bejelentése előtt több intézményi szereplővel is egyeztetett, bár Giorgia Meloni miniszterelnökkel nem tárgyalt személyesen.
Az ajánlatról itt írtunk:
Olaszország rendelkezik az úgynevezett különleges kormányzati vétójoggal (golden power), amely lehetővé teszi a kabinet számára a stratégiai fontosságú vállalati tranzakciók vagy bankfelvásárlások megakadályozását. A források szerint ugyanakkor
Róma nem tervezi alkalmazni ezt az eszközt az Intesa terveivel szemben.
A Generali által kezelt 900 milliárd eurós vagyon kulcsfontosságú a konzervatív kabinet számára, mivel nagyban hozzájárul a mintegy háromezer milliárd eurós olasz államadósság refinanszírozásához.
A kormány stabil tulajdonosi hátteret szeretne a biztosítónál, miután az MPS tavaly felvásárolta a Generali legnagyobb részvényesét, a 13 százalékos részesedéssel rendelkező Mediobancát. Az MPS két fő befektetője, a Delfin holding és a Caltagirone-csoport szintén tulajdonos a Generaliban, együttesen 16,5 százalékos részesedéssel. A stabilitást ugyanakkor veszélyezteti, hogy a Delfin és a Caltagirone idén az MPS igazgatótanácsi vitájában szemben álló oldalra került. Ráadásul a Delfin jelenleg tulajdonosi átrendeződésen megy keresztül, ami a portfóliója felülvizsgálatát eredményezheti. További bizonytalansági tényezőt jelent az UniCredit is, amely közel 9 százalékos részesedést épített ki a Generaliban, bár a bank állítása szerint ez tisztán pénzügyi befektetés.
Messina közölte, hogy az Intesa meg kívánja tartani az MPS–Mediobanca tranzakcióval megszerzett Generali-részesedést, ám versenyjogi okok miatt kizárta a biztosítótársaság feletti ellenőrzés megszerzését.
Az Intesa eddig 3 százalékos részesedést épített ki a Generaliban.
A biztosító tavaly elállt a francia BPCE-vel közös fúziós tervétől, amelynek keretében a Generali Investments Holding és a Natixis Investment Managers egyesítésével Európa legnagyobb vagyonkezelőjét hozták volna létre. Ezt az ügyletet a kormány is ellenezte, és korábban garanciákat követelt arra vonatkozóan, hogy a Generali továbbra is önállóan dönthessen az Olaszországban gyűjtött megtakarítások befektetéséről.
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