Átfogó javaslatcsomaggal állt elő az Európai Bankhatóság: rá se fogunk ismerni a banki követelményekre, ha megvalósul

A hatóság az elmúlt évtized tőkekövetelmény- és tőkepuffer-szabályozásának átfogó áttekintése után fogalmazta meg javaslatait. Ezeket négy alapelv:

az általános ellenálló képesség és tőkesemlegesség megőrzése, a nemzetközi standardoknak való megfelelés, az arányosság biztosítása, illetve az egységes piac hatékonyságának és mélységének növelése

mentén értékelte.

A jelentés nem a rendszer alapvető újratervezését szorgalmazza, hanem célzott kiigazításokat javasol a következetesség, a kiszámíthatóság és a hatékonyság javítására.

A mikroprudenciális pillér esetében az EBA a meglévő kockázatalapú eszköztár, vagyis az első pillér, a második pilléres tőkekövetelmény (P2R) és a második pilléres tőkeajánlás (P2G) megőrzését javasolja, miközben pontosítaná azok szerepét. A felügyeleti eszközöket az intézményspecifikus és a feltörekvő kockázatokra kellene összpontosítani, teljesen különválasztva a makroprudenciális szempontokat a mikroprudenciális kerettől. A tőkeáttételi mutató szabályozásának egyszerűsítése érdekében

a második pilléres tőkeáttételi követelményt tőkepufferré alakítanák át, a tőkeáttételi ajánlást pedig eltörölnék.

A makroprudenciális intézkedések közül a legjelentősebb az anticiklikus tőkepuffer (CCyB) és a rendszerkockázati tőkepuffer (SyRB) összevonása egyetlen, felszabadítható tőkepufferré, amelyet egy egységes, magas szintű módszertan támogatna. Emellett a hatóság az egyéb rendszerszinten jelentős intézmények (O-SII) keretrendszerének frissítését, ezen belül az értékelési módszertan és a pufferkalibrálás felülvizsgálatát is szorgalmazza.

A szanálási keretrendszer terén a javaslatok a szavatolótőke és a leírható kötelezettségek minimumkövetelményének (MREL) racionalizálására irányulnak. Ez magában foglalja a globálisan rendszerszinten jelentős bankokra vonatkozó teljes veszteségviselő képesség (TLAC) és az MREL szempontjából elszámolható források fogalmi összehangolását, a mutatószámok számának csökkentését, valamint a kiigazítások egyszerűsítését, ami jelentősen mérsékelné a működési komplexitást.

A jelentés az EBA átfogó egyszerűsítési programjának újabb mérföldköve, amelyet az áprilisban közzétett adatszolgáltatási könnyítések és a 2027-es egyszerűsített stressztesztre vonatkozó javaslatok készítettek elő. A javaslatcsomag részeként az EBA kiemelten hangsúlyozza a különböző szabályozási eszközök alkalmazásáért felelős hatóságok közötti szoros koordináció fontosságát is.

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