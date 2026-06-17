Drasztikus lépésre szánta el magát a globális bankóriás: rengeteg állás alakulhat át a mesterséges intelligencia miatt

A HSBC többéves stratégiai partnerséget kötött a Google Clouddal a brit nagybank mesterségesintelligencia-képességeinek fejlesztése érdekében – jelentette be a pénzintézet szerdán.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A megállapodás Georges Elhedery vezérigazgató azon törekvésébe illeszkedik, hogy a bank teljes mértékben kiaknázza a mesterséges intelligenciában rejlő bevételnövelő és költségcsökkentő lehetőségeket. Elhedery májusban nyíltan arra szólította fel a munkavállalókat, hogy alkalmazkodjanak a technológiához, egyúttal arra is figyelmeztetett,

hogy az új megoldások bizonyos munkaköröket meg fognak szüntetni, miközben újakat hoznak létre.

Az együttműködés keretében a Google Cloud és a Google DeepMind mérnökcsapatai segítenek azonosítani azokat a kiemelt projekteket, amelyek egyenként akár a 100 millió dollárt meghaladó bevételnövekedést vagy hatékonyságjavulást is eredményezhetnek. A bank a Google Gemini modelljéhez is hozzáférést kap, miközben már jelenleg is hatszáz alkalmazást futtat a Google Cloud platformján.

A partnerség három fő területre fókuszál, amelyek a személyre szabott vagyonkezelési tanácsadás, a pénzügyi bűncselekmények kockázatkezelése, valamint az ügyfélkapcsolati munkatársak mesterségesintelligencia-alapú döntéstámogatása. Ez utóbbi jelentősen csökkentheti az adminisztrációra és az értekezletekre való felkészülésre fordított időt.

A HSBC közlése szerint a megállapodás révén a következő két évben mintegy kétszáz további feladatkörben vethetnek be mesterséges intelligenciát. A lépés jól mutatja, hogy a globális bankszektorban felgyorsult az MI-adaptáció, és a pénzintézetek egyre élesebb technológiai versenyt vívnak egymással.

Forrás: Reuters

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