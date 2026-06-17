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Saját részvényeket vásárolt a hazai bankóriás
Bank

Saját részvényeket vásárolt a hazai bankóriás

Portfolio
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Saját részvényeket vásárolt az MBH Bank a Budapesti Értéktőzsdén, a tranzakció keretében 3700 darab részvény került a hitelintézet birtokába.

A pénzintézet tőzsdei tájékoztatása szerint a piaci ügyletre 2026. június 17-én került sor, amelynek során

az MBH Bank 2646,49 forintos darabonkénti átlagáron vásárolta meg a papírokat.

A tranzakciót követően az MBH Csoport tulajdonában lévő

saját részvények száma 279 603 darabra nőtt,

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így a cégcsoport saját részvény állománya jelenleg 0,0867 százalékot tesz ki.

Címlapkép forrása: Portfolio

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