Sziporkázik a Goldman Sachs, egymás után dőlnek a rekordok az M&A-piacon

A Goldman Sachs 2026 első felében rekordösszegű, több mint ezermilliárd dollár értékű bejelentett fúziós és felvásárlási (M&A) tranzakcióban működött közre tanácsadóként. A Wall Street-i pénzintézet a Dealogic adataira hivatkozva közölte, hogy egyetlen befektetési bank esetében sem volt még példa ilyen mértékű féléves aktivitásra - írja a Reuters.

A mérföldkő eléréséhez jelentősen hozzájárult, hogy a pénzintézet volt az Elon Musk fémjelezte SpaceX pénteki New York-i nyilvános részvénykibocsátásának (IPO) vezető főszervezője. Emellett a Goldman társpénzügyi tanácsadóként működött közre a Dominion Energy NextEra Energy általi, 66,8 milliárd dolláros felvásárlásában is, amelyet az elmúlt hónapban jelentettek be.

David Solomon vezérigazgató egy külön bejegyzésben mutatott rá arra, hogy

a globális M&A-volumen idén már meghaladta a 2600 milliárd dollárt,

köszönhetően annak, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése és a stratégiai konszolidáció alapjaiban formálja át az egyes iparágakat. A kereskedési forgalom szintén történelmi csúcsot ért el, miközben a piaci szereplők számos kockázati tényezővel kénytelenek szembenézni.

A Wall Street-i döntéshozók a közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság ellenére is erős évre számítottak a fúziós és felvásárlási piacon, ami a Trump-kormányzat lazább szabályozási környezetének és a mesterséges intelligencia övezte lendületnek köszönhető. Matt McClure, a Goldman Sachs globális befektetési banki részlegének társvezetője kifejtette, hogy a vállalatvezetők és az igazgatótanácsok a komplex környezet ellenére is hosszú távú stratégiai szemlélet alapján hoznak döntéseket a méretgazdaságosság kiaknázása és a versenyelőnyök megerősítése érdekében.

A pénzintézet befektetési banki tevékenységből származó bevételei már az első negyedévben 2,84 milliárd dollárra ugrottak, ami 48 százalékos növekedést jelentett

az előző év azonos időszakához képest.

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A Goldman Sachs részvényárfolyama 2026-ban eddig mintegy 24 százalékot emelkedett. A Dealogic adatai alapján a bank idén is megőrizte vezető pozícióját a globális M&A-tanácsadói rangsorban, míg a második helyet a JPMorgan Chase foglalja el.

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Forrás: Reuters

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