7 milliárdos nyereséggel zárt a Fundamenta

8,2 milliárd forintos adózás előtti és 7,0 milliárd forintos adózás utáni eredménnyel zárta 2025-öt az MBH Csoporthoz tartozó Fundamenta. Előbbi 39%-kal, utóbbi 46%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A lakáskassza most közleményben számolt be további mutatóinak alakulásáról.

A lakás-takarékpénztár közleménye szerint stabil növekedéssel, javuló jövedelmezőséggel és erős piaci pozícióval zárta 2025-öt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.: a társaság saját tőkéje egy év alatt 87 milliárd forintról 94 milliárd forintra emelkedett, míg adózás előtti eredménye 5,9 milliárd forintról 8,2 milliárd forintra nőtt. A lakáskassza

A teljes hazai lakás-takarékpénztári szerződésállomány több mint 50%-át kezeli, a lakáscélú hitelezésben pedig 10% körüli részesedést ért el.

Az MBH Csoporthoz tartozó társaság értékesítési teljesítménye évek óta folyamatos növekedést mutat: az előző éveket rendre meghaladó lakás-takarékpénztári értékesítési teljesítmény mellett a jelzáloghitel-közvetítés területén is jelentős bővülést ért el 2025-ben a társaság, amelyet tovább erősített az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő hiteltermékek értékesítésében vállalt aktív szerepe.

Az ingatlanpiacot összességében a megszokott hullámzás jellemezte, ahol a keresletet a tavalyi év elején a nagy mennyiségben lejáró állampapírok, míg az év második felében az Otthon Start Program erősítette. Az ingatlanközvetítő hálózat teljesítménye stabil maradt, a közvetített ingatlanok volumene a megelőző évhez hasonló volt. Az MBH Bankkal közös együttműködés továbbra is jelentős lehetőségeket kínál – mind a hálózat bővítésére, mind a működés hatékonyságának növelésére.

„Az MBH Bank és a Fundamenta immár két éve stratégiai együttműködésben,

közösen épít egy komplex otthonteremtési ökoszisztémát, mely mindkét fél számára pozitív eredményeket hozott.

A Fundamenta továbbra is önálló szakosított hitelintézetként, független lakás-takarékpénztárként, saját menedzsmenttel, termékekkel, szolgáltatásokkal és folyamatokkal dolgozik, melyhez többségi tulajdonosunk, az MBH Bank biztos pénzügyi bázist, valamint még szélesebb termékportfóliót és növekvő értékesítési hálózatot nyújt” – emelte ki Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. vezérigazgatója, aki nemrég a Portfolio-nak is interjút adott:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 16. Fundamenta-vezér: Az önerő lett a kulcskérdés a lakáspiacon

Morafcsik László Fundamenta-Lakáskassza, vezérigazgató Morafcsik László 1997 óta, az alapítástól kezdődően dolgozik a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél. 2004. október 1-jén a cég értékesítési igazgatójává nevezték ki, és ugyanazon év szeptemberétől a Fundam … Tovább

Az értékesítés területén a Fundamenta saját, közel 1500 fős Személyi Bankár hálózattal dolgozik, akik az ország egész területén állnak az ügyfelek rendelkezésére, de kezdeményezhető megtakarítás a Fundamenta számos partnerénél, például az MBH Bank fiókjaiban, valamint a Magyar Postánál is.