7 milliárdos nyereséggel zárt a Fundamenta

A lakás-takarékpénztár közleménye szerint stabil növekedéssel, javuló jövedelmezőséggel és erős piaci pozícióval zárta 2025-öt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.: a társaság saját tőkéje egy év alatt 87 milliárd forintról 94 milliárd forintra emelkedett, míg adózás előtti eredménye 5,9 milliárd forintról 8,2 milliárd forintra nőtt. A lakáskassza
A teljes hazai lakás-takarékpénztári szerződésállomány több mint 50%-át kezeli, a lakáscélú hitelezésben pedig 10% körüli részesedést ért el.
Az MBH Csoporthoz tartozó társaság értékesítési teljesítménye évek óta folyamatos növekedést mutat: az előző éveket rendre meghaladó lakás-takarékpénztári értékesítési teljesítmény mellett a jelzáloghitel-közvetítés területén is jelentős bővülést ért el 2025-ben a társaság, amelyet tovább erősített az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő hiteltermékek értékesítésében vállalt aktív szerepe.
Az ingatlanpiacot összességében a megszokott hullámzás jellemezte, ahol a keresletet a tavalyi év elején a nagy mennyiségben lejáró állampapírok, míg az év második felében az Otthon Start Program erősítette. Az ingatlanközvetítő hálózat teljesítménye stabil maradt, a közvetített ingatlanok volumene a megelőző évhez hasonló volt. Az MBH Bankkal közös együttműködés továbbra is jelentős lehetőségeket kínál – mind a hálózat bővítésére, mind a működés hatékonyságának növelésére.
„Az MBH Bank és a Fundamenta immár két éve stratégiai együttműködésben,
közösen épít egy komplex otthonteremtési ökoszisztémát, mely mindkét fél számára pozitív eredményeket hozott.
A Fundamenta továbbra is önálló szakosított hitelintézetként, független lakás-takarékpénztárként, saját menedzsmenttel, termékekkel, szolgáltatásokkal és folyamatokkal dolgozik, melyhez többségi tulajdonosunk, az MBH Bank biztos pénzügyi bázist, valamint még szélesebb termékportfóliót és növekvő értékesítési hálózatot nyújt” – emelte ki Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. vezérigazgatója, aki nemrég a Portfolio-nak is interjút adott:
Az értékesítés területén a Fundamenta saját, közel 1500 fős Személyi Bankár hálózattal dolgozik, akik az ország egész területén állnak az ügyfelek rendelkezésére, de kezdeményezhető megtakarítás a Fundamenta számos partnerénél, például az MBH Bank fiókjaiban, valamint a Magyar Postánál is.
Trump elindította a legújabb tőzsdei árfolyamrakétát
Elég volt egy mondat.
Új korszak küszöbén a forint? Hamarosan kiderül
A magyar deviza és az állampapírok kilátásai kerülnek szóba következő befektetői klubunkon.
Megtorpant az amerikai ingatlanpiaci optimizmus: kivárnak a befektetők, egyre drágább a forrás
A John Burns Research legfrissebb, második negyedéves felmérése szerint.
Amerika fájdalmas háborús veresége miatt az egész világ veszélyesebb hely lesz
Trump kudarca feltárta Amerika gyenge pontját.
Így épült fel a NER vagyona – és így lehetne lebontani
Súlyos dilemmák előtt az új kormány.
Különös döntést hozott a nagyhatalom: robotokkal szorítanák vissza a magas bérköltségeket
Tizenhét pontos intézkedéscsomagot mutattak be.
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Közel 1 millió műtétre? Egészségügyi kiadás hitelből: mikor lehet ésszerű döntés?
Mit tehetsz, ha egy fontos műtétre hónapokat kell várnod, de nincs egyben közel 1 millió forintod, hogy a magánegészségügy keretében meggyorsítsd a folyamatot? Olvasónk, Márk nem kapkodva dö
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
Az importtermékek árai csak lassan reagálnak az erősödésre.
Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Póka Valentinnel, a Coface országigazgatójával beszélgettünk.