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Döntött a Tisza-kormány: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3%-os hitelkamat likviditási célokra
Bank

Döntött a Tisza-kormány: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3%-os hitelkamat likviditási célokra

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A Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit, amelyeket még tavaly október elején egységesített fix 3%-on az Orbán-kormány. A döntés célja, hogy a program fenntarthatóbbá váljon, miközben továbbra is kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítson a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára - közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium.

A Széchenyi Kártya Program az elmúlt években a piaci és a támogatott kamatszint közötti különbözet megfizetése kapcsán jelentős terhet rótt a költségvetésre. A program kamattámogatása évente mintegy 150 milliárd forintjába került az államnak, vagyis végső soron a magyar adófizetőknek - írja a minisztérium közleménye.

A Széchenyi Kártya Program program teljes, a fix 3%-os ügyfélkamatot biztosító kamattámogatási terhe ennél az említett évi 150 milliárd forintnál még magasabb: Szabados Richárd előző kkv-államtitkár a Portfolio-nak februárban azt mondta: a költségvetési tervezés 2025-re 267 milliárd forinttal kalkulált, 2026-ra pedig 321 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre a program fenntartására.

A támogatott hitelek eredeti célja az volt, hogy a vállalkozások napi működését, likviditását és fejlesztéseit segítsék. A tapasztalatok szerint azonban a forrásokat a vállalkozások egy része nem ilyen célokra használta fel, hanem állampapírokat vásárolt belőlük. Ez azt jelentette, hogy az államtól rendkívül alacsony kamatozású hitelhez jutó cégek a pénzt magasabb hozamú állampapírba fektették, vagyis a támogatott hitelből magasabb kamat mellett hitelezték vissza az államot.

Az így keletkező kamatkülönbözetet pedig lényegében kockázatmentes nyereségként realizálták.

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A közlemény szerint a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a hazai vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes finanszírozási forrásokhoz jussanak, ugyanakkor a támogatásoknak valóban a működést, a fejlesztést és a gazdasági teljesítmény erősítését kell szolgálniuk.

Ezért a Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata

a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, ennek jelenlegi értéke 5,89 százalék.

A döntés észszerű és logikus, hiszen kiterjedt arbitrázstevékenység folyt a likviditási célú Széchenyi Kártya-hitelekből úgy, hogy közben a kkv-k betétállománya és likviditása - a korábbi hitelprogramoknak is köszönhetően - magasnak mondható. A banki hitelvolumenekre persze negatív hatással lesz a döntés: vállalati hitelpiac bővülése sokáig nulla közelében volt, 2025 utolsó és 2026 első negyedévében viszont már gyorsulás látható a vállalati hitelállományban, amiben nagy szerepe volt a támogatott hitelprogramoknak. Ezek azonban nem növelik érdemben a hitelpenetrációt, ugyanis a résztvevők nagy arányban ugyanazok a cégek, mint korábban: az új hitelfelvevők 70%-a már amúgy is rendelkezett Széchenyi Kártya hitellel 2025-ben - állapította meg az MNB Pénzügyi stabilitási jelentése.

A módosítás közelebb hozza a támogatott konstrukciók kamatát a piaci környezethez, mérsékli az arbitrázs jellegű felhasználás lehetőségét, és jelentősen csökkenti a kamattámogatás költségvetési forrásigényét. A változtatás mellett a konstrukció továbbra is kedvezőbb finanszírozási feltételeket biztosít a piaci vállalati hiteleknél, és változatlanul elérhető marad a magyar vállalkozások számára - hangsúlyozták.

A program részeként továbbra is rendelkezésre áll a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80 százalékos készfizető kezességvállalása, amely megkönnyíti a hitelhez jutást és csökkenti a finanszírozó intézmények kockázatát - tették hozzá.

A változás a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik.

A 2026. június 18-ig befogadott hitelkérelmek esetében a vállalkozások még a korábbi, fix 3 százalékos kamatozású feltételekkel köthetnek szerződést. A 2026. június 19-től benyújtott kérelmek esetében a szerződéskötésre már 2026. július 15-től, az új kondíciók szerint kerül sor.

A módosítás várhatóan jelentősen mérsékli a kamattámogatási rendszer költségvetési terheit, miközben biztosítja, hogy a Széchenyi Kártya Program a jövőben is célzottan, fenntartható módon és a gazdaságpolitikai célokkal összhangban támogassa a magyar vállalkozásokat - közölték.

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