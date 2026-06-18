Döntött a Tisza-kormány: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3%-os hitelkamat likviditási célokra

A Széchenyi Kártya Program az elmúlt években a piaci és a támogatott kamatszint közötti különbözet megfizetése kapcsán jelentős terhet rótt a költségvetésre. A program kamattámogatása évente mintegy 150 milliárd forintjába került az államnak, vagyis végső soron a magyar adófizetőknek - írja a minisztérium közleménye.
A Széchenyi Kártya Program program teljes, a fix 3%-os ügyfélkamatot biztosító kamattámogatási terhe ennél az említett évi 150 milliárd forintnál még magasabb: Szabados Richárd előző kkv-államtitkár a Portfolio-nak februárban azt mondta: a költségvetési tervezés 2025-re 267 milliárd forinttal kalkulált, 2026-ra pedig 321 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre a program fenntartására.
A támogatott hitelek eredeti célja az volt, hogy a vállalkozások napi működését, likviditását és fejlesztéseit segítsék. A tapasztalatok szerint azonban a forrásokat a vállalkozások egy része nem ilyen célokra használta fel, hanem állampapírokat vásárolt belőlük. Ez azt jelentette, hogy az államtól rendkívül alacsony kamatozású hitelhez jutó cégek a pénzt magasabb hozamú állampapírba fektették, vagyis a támogatott hitelből magasabb kamat mellett hitelezték vissza az államot.
Az így keletkező kamatkülönbözetet pedig lényegében kockázatmentes nyereségként realizálták.
A közlemény szerint a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a hazai vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes finanszírozási forrásokhoz jussanak, ugyanakkor a támogatásoknak valóban a működést, a fejlesztést és a gazdasági teljesítmény erősítését kell szolgálniuk.
Ezért a Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata
a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, ennek jelenlegi értéke 5,89 százalék.
A döntés észszerű és logikus, hiszen kiterjedt arbitrázstevékenység folyt a likviditási célú Széchenyi Kártya-hitelekből úgy, hogy közben a kkv-k betétállománya és likviditása - a korábbi hitelprogramoknak is köszönhetően - magasnak mondható. A banki hitelvolumenekre persze negatív hatással lesz a döntés: vállalati hitelpiac bővülése sokáig nulla közelében volt, 2025 utolsó és 2026 első negyedévében viszont már gyorsulás látható a vállalati hitelállományban, amiben nagy szerepe volt a támogatott hitelprogramoknak. Ezek azonban nem növelik érdemben a hitelpenetrációt, ugyanis a résztvevők nagy arányban ugyanazok a cégek, mint korábban: az új hitelfelvevők 70%-a már amúgy is rendelkezett Széchenyi Kártya hitellel 2025-ben - állapította meg az MNB Pénzügyi stabilitási jelentése.
A módosítás közelebb hozza a támogatott konstrukciók kamatát a piaci környezethez, mérsékli az arbitrázs jellegű felhasználás lehetőségét, és jelentősen csökkenti a kamattámogatás költségvetési forrásigényét. A változtatás mellett a konstrukció továbbra is kedvezőbb finanszírozási feltételeket biztosít a piaci vállalati hiteleknél, és változatlanul elérhető marad a magyar vállalkozások számára - hangsúlyozták.
A program részeként továbbra is rendelkezésre áll a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80 százalékos készfizető kezességvállalása, amely megkönnyíti a hitelhez jutást és csökkenti a finanszírozó intézmények kockázatát - tették hozzá.
A változás a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik.
A 2026. június 18-ig befogadott hitelkérelmek esetében a vállalkozások még a korábbi, fix 3 százalékos kamatozású feltételekkel köthetnek szerződést. A 2026. június 19-től benyújtott kérelmek esetében a szerződéskötésre már 2026. július 15-től, az új kondíciók szerint kerül sor.
A módosítás várhatóan jelentősen mérsékli a kamattámogatási rendszer költségvetési terheit, miközben biztosítja, hogy a Széchenyi Kártya Program a jövőben is célzottan, fenntartható módon és a gazdaságpolitikai célokkal összhangban támogassa a magyar vállalkozásokat - közölték.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump elindította a legújabb tőzsdei árfolyamrakétát
Elég volt egy mondat.
Új korszak küszöbén a forint? Hamarosan kiderül
A magyar deviza és az állampapírok kilátásai kerülnek szóba következő befektetői klubunkon.
Megtorpant az amerikai ingatlanpiaci optimizmus: kivárnak a befektetők, egyre drágább a forrás
A John Burns Research legfrissebb, második negyedéves felmérése szerint.
Amerika fájdalmas háborús veresége miatt az egész világ veszélyesebb hely lesz
Trump kudarca feltárta Amerika gyenge pontját.
Így épült fel a NER vagyona – és így lehetne lebontani
Súlyos dilemmák előtt az új kormány.
Különös döntést hozott a nagyhatalom: robotokkal szorítanák vissza a magas bérköltségeket
Tizenhét pontos intézkedéscsomagot mutattak be.
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Közel 1 millió műtétre? Egészségügyi kiadás hitelből: mikor lehet ésszerű döntés?
Mit tehetsz, ha egy fontos műtétre hónapokat kell várnod, de nincs egyben közel 1 millió forintod, hogy a magánegészségügy keretében meggyorsítsd a folyamatot? Olvasónk, Márk nem kapkodva dö
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Mire elég a forint ereje? Szárnyalhat még tovább a hazai deviza?
Az importtermékek árai csak lassan reagálnak az erősödésre.
Sok cég elkövet egy alapvető hibát és ez később végzetes is lehet
Póka Valentinnel, a Coface országigazgatójával beszélgettünk.