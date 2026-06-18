Egykori oroszországi topbankár egyengette a nyugati pénzintézet menekülésének útját

A Reuters hírügynökség információi szerint Riccardo Orcel terjesztette elő az oroszországi leányvállalat értékesítésére vonatkozó javaslatot, ezt követően pedig
az UniCredit igazgatótanácsa független tanácsadóként bízta meg őt a tranzakció lebonyolításával.
A hitelintézet megerősítette, hogy a múlt hónapban bejelentett megállapodás az ő közvetítésének köszönhető. Riccardo Orcel nem kívánta kommentálni az értesüléseket.
A hitelintézet a múlt hónapban jelentette be, hogy előzetes megállapodást kötött oroszországi leánybankja bizonyos részeinek értékesítéséről egy Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett magánbefektetővel. A tranzakció lezárultát követően az UniCredit kizárólag a fizetési szolgáltatások nyújtását tartaná meg Oroszországban.
A bankár korábbi pályafutása különösen érdekessé teszi a mostani szerepvállalását:
Riccardo Orcel korábban a második legnagyobb orosz pénzintézet, a VTB vezérigazgató-helyetteseként,
valamint annak befektetési banki részlege, a VTB Capital alelnökeként dolgozott, így az egyik legismertebb nyugati szakembernek számított Moszkvában. Oroszországot 2022-ben hagyta el, majd a Polymetal International aranybányászati vállalatnál, később pedig a Quanton Commodities agrárkereskedelmi cégnél helyezkedett el. A VTB időközben nyugati szankciók hatálya alá került.
Az UniCredit még májusban jelentette be, hogy nem kötelező érvényű megállapodást kötött az oroszországi érdekeltsége egy részének értékesítéséről egy, az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett, "jól ismert magánbefektetővel". A pénzintézet kizárólag a fizetési forgalmi üzletágát tartaná meg Oroszországban. A vevő kilétéről az emirátusi székhelyen kívül szinte semmilyen információ nem látott napvilágot. Dubaj az orosz üzleti kapcsolatok egyik legfontosabb központjává vált azután, hogy a nemzetközi szankciók elvágták Moszkvát a hagyományos európai közvetítő csomópontoktól, például Bécstől.
Az ügylet véglegesítéséhez orosz elnöki rendeletre és a jegybank jóváhagyására is szükség van.
Moszkva az Ukrajna elleni inváziót követő nyugati kivonulási hullám megfékezésére jelentősen szigorította a távozási szabályokat, és komoly árengedményeket ír elő a külföldi tulajdonú eszközök értékesítésekor. A milánói székhelyű UniCredit a felügyeleti nyomás hatására fokozatosan leépítette az oroszországi kitettségét, jóllehet a leányvállalat 2022-ben még az ország tizenöt legnagyobb bankja közé tartozott.
Forrás: Reuters
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