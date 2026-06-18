Egymásnak feszültek a bankok és a hatóságok az Egyesült Államokban, hatalmas összeg a tét

A legnagyobb amerikai pénzintézetek arra figyelmeztették a Federal Reserve-öt és a többi szabályozó hatóságot, hogy a Basel Endgame elnevezésű globális tőkekövetelmény-rendszer tervezett bevezetése veszélyeztetheti a 29 ezer milliárd dolláros amerikai állampapírpiac likviditását. Három vezető nemzetközi pénzügyi szakmai szervezet, az ISDA, a SIFMA és az IIF is közös levélben sürgette a Fedet, az FDIC-t és az OCC-t a piaci kockázatra vonatkozó javaslatok módosítására.

A levél szerint a nyolc legnagyobb amerikai bank becslései alapján

a jelenlegi tervezet 30 és 89 százalék közötti mértékben növelné a kereskedési tevékenységekre vonatkozó tőkekövetelményeket.

A szakmai szervezetek szerint a javaslat számos eleme nem tükrözi megfelelően a tényleges gazdasági kockázatokat.

Az egyik legfőbb aggodalom az, hogy a kincstárjegyek és a repóügyletek kereskedésének idén kötelezővé váló, központi elszámolásra való átállítása paradox helyzetet teremt. Bár a központi elszámolás csökkenti a szükséges fedezet mértékét, a bázeli javaslatok szerint az alacsonyabb fedezet miatt éppen a partnerkockázati tőkekövetelmények emelkednének. Scott O'Malia, az ISDA vezérigazgatója arra figyelmeztetett: nem szabad engedni, hogy az államkötvénypiac likviditása romoljon.

Az amerikai szabályozó hatóságok márciusban tették közzé a legfrissebb bázeli javaslataikat, amelyek más reformokkal együtt összességében 4,8 százalékkal mérsékelnék a legnagyobb bankok tőkekövetelményeit. Ez már önmagában is jelentős visszalépés az eredeti tervekhez képest, amelyek még komoly tőkeemelést irányoztak elő. David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója korábban bátorítónak nevezte a Fed megváltozott álláspontját.

A szabályozók ugyanakkor szkeptikusan fogadták a bankok érveit.

A Fed álláspontját ismerő források szerint a hatóság úgy véli, hogy az új követelmények elsősorban a kevésbé likvid eszközöket érintenék, és alig lennének hatással az állampapír-kereskedelemre. Ezt támasztja alá az is, hogy a korábbi szabályozási reformok sem befolyásolták érdemben a bankok államkötvény-állományát, amely bár növekedett, még mindig a teljes piac mindössze két százaléka körül mozog, messze elmaradva a 2008 előtti szinttől.

Az amerikai döntésnek nemzetközi kihatásai is vannak, hiszen a Bank of England és az Európai Unió egyaránt elhalasztotta a bázeli reformok piaci kockázati fejezetének bevezetését addig, amíg látják, hogy Washington milyen formában lépteti életbe a szabályokat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 04. Bejelentette Brüsszel: három évvel elhalasztják a bankokra vonatkozó új tőkekövetelményt

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