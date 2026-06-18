Elutasította az Alkotmánybíróság a panaszt: jogszerű a babaváró életkorszabálya

Elutasította az Alkotmánybíróság azt a két alkotmányjogi panaszt, amelyek a babaváró hitel életkori szabályát támadták. A döntés alapján nem alaptörvény-ellenes, hogy 2025. január 1-jétől csak azok a házaspárok igényelhetik a babaváró támogatást, ahol a feleség még nem töltötte be a 35. életévét.

Az Alkotmánybíróság döntése szerint nem sérti az Alaptörvényt a babaváró támogatás jelenlegi életkori feltétele. A testület ezért elutasította mindkét, a közelmúltban beadott panaszt, amely a 35 éves felső korhatár megsemmisítését kérte.

A kifogásolt szabály alapján az állami támogatott babaváró hitelt azok a házaspárok igényelhetik, ahol a feleség a kérelem benyújtásakor már betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 35-öt.

Az egyik ügy indítványozója arra hivatkozott, hogy 2025 januárjában várandós lett, de életkora miatt már nem felel meg a babaváró hitel feltételeinek. Szerinte a szabályozás hátrányosan különbözteti meg a 35 év feletti nőket, és figyelmen kívül hagyja, hogy sokan élethelyzetük miatt csak később tudnak gyermeket vállalni. Arra is hivatkozott, hogy a módosítás rövid felkészülési idővel lépett hatályba, és sok olyan családot érinthetett hátrányosan, amely korábban még számolt a támogatással. A másik panaszos, aki 41 éves korán túl ütközött elutasításba a rendelet változása miatt, szintén azzal érvelt, hogy önkényesen húzták meg az életkori határt.

Többször változott a korhatár

A babaváró hitel eredeti szabályai szerint a támogatást akkor lehetett igényelni, ha a feleség még nem töltötte be a 41. életévét. Ez később módosult:

2019. július 1-jétől a felső korhatár 41 év volt,

2024-ben főszabály szerint 30 évre csökkent, de átmeneti szabályok mellett bizonyos esetekben még 41 éves korig is igényelhető volt,

2025. január 1-jétől a korhatár 35 év lett.

Az indítványozók azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg a jelenlegi szabályt, és átmenetileg ismét a korábbi, 41 éves korhatár legyen alkalmazható.

Az Alkotmánybíróság szerint nem alapjogi ellátásról van szó

Az Alkotmánybíróság a döntésében hangsúlyozta:

a babaváró támogatás nem alanyi jogon járó családtámogatás.

Nem olyan ellátás, amely közvetlenül az Alaptörvényből következne, hanem egy speciális, hitelszerződéshez kapcsolódó állami támogatási forma.

A testület szerint a babaváró hitel lényege, hogy az állam kedvezményes feltételekkel támogatja a gyermekvállalást, de ezt csak meghatározott feltételek mellett teszi. Ilyen feltétel például

a házasság,

a magyarországi lakóhely,

a társadalombiztosítási jogviszony,

a köztartozás-mentesség,

a büntetlen előélet,

valamint a hitelképesség is.

Az Alkotmánybíróság szerint ebből következik, hogy a jogalkotónak széles mozgástere van annak eldöntésében, kiket kíván bevonni ebbe a támogatási formába.

Nem találták önkényesnek az életkori különbségtételt

A testület megállapította, hogy a szabály valóban különbséget tesz az igénylők között életkor alapján. De mivel nem alapjogi ellátásról, hanem hitelhez kapcsolódó állami támogatásról van szó, a jogalkotó meghatározhatja, hogy milyen életkorú házaspárokat kíván támogatni.

A döntés szerint tehát nem tekinthető önkényesnek, hogy az állam a támogatást olyan házaspárokra korlátozza, ahol a feleség még nem töltötte be a 35. életévét.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság arra jutott, hogy a 35 éves felső korhatár nem sérti az Alaptörvény egyenlőségi szabályait. Ezért elutasította a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet támadott rendelkezésének megsemmisítésére irányuló panaszt.

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