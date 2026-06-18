Elutasította az Alkotmánybíróság a panaszt: jogszerű a babaváró életkorszabálya

Az Alkotmánybíróság döntése szerint nem sérti az Alaptörvényt a babaváró támogatás jelenlegi életkori feltétele. A testület ezért elutasította mindkét, a közelmúltban beadott panaszt, amely a 35 éves felső korhatár megsemmisítését kérte.
A kifogásolt szabály alapján az állami támogatott babaváró hitelt azok a házaspárok igényelhetik, ahol a feleség a kérelem benyújtásakor már betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 35-öt.
Az egyik ügy indítványozója arra hivatkozott, hogy 2025 januárjában várandós lett, de életkora miatt már nem felel meg a babaváró hitel feltételeinek. Szerinte a szabályozás hátrányosan különbözteti meg a 35 év feletti nőket, és figyelmen kívül hagyja, hogy sokan élethelyzetük miatt csak később tudnak gyermeket vállalni. Arra is hivatkozott, hogy a módosítás rövid felkészülési idővel lépett hatályba, és sok olyan családot érinthetett hátrányosan, amely korábban még számolt a támogatással. A másik panaszos, aki 41 éves korán túl ütközött elutasításba a rendelet változása miatt, szintén azzal érvelt, hogy önkényesen húzták meg az életkori határt.
Többször változott a korhatár
A babaváró hitel eredeti szabályai szerint a támogatást akkor lehetett igényelni, ha a feleség még nem töltötte be a 41. életévét. Ez később módosult:
- 2019. július 1-jétől a felső korhatár 41 év volt,
- 2024-ben főszabály szerint 30 évre csökkent, de átmeneti szabályok mellett bizonyos esetekben még 41 éves korig is igényelhető volt,
- 2025. január 1-jétől a korhatár 35 év lett.
Az indítványozók azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg a jelenlegi szabályt, és átmenetileg ismét a korábbi, 41 éves korhatár legyen alkalmazható.
Az Alkotmánybíróság szerint nem alapjogi ellátásról van szó
Az Alkotmánybíróság a döntésében hangsúlyozta:
a babaváró támogatás nem alanyi jogon járó családtámogatás.
Nem olyan ellátás, amely közvetlenül az Alaptörvényből következne, hanem egy speciális, hitelszerződéshez kapcsolódó állami támogatási forma.
A testület szerint a babaváró hitel lényege, hogy az állam kedvezményes feltételekkel támogatja a gyermekvállalást, de ezt csak meghatározott feltételek mellett teszi. Ilyen feltétel például
- a házasság,
- a magyarországi lakóhely,
- a társadalombiztosítási jogviszony,
- a köztartozás-mentesség,
- a büntetlen előélet,
- valamint a hitelképesség is.
Az Alkotmánybíróság szerint ebből következik, hogy a jogalkotónak széles mozgástere van annak eldöntésében, kiket kíván bevonni ebbe a támogatási formába.
Nem találták önkényesnek az életkori különbségtételt
A testület megállapította, hogy a szabály valóban különbséget tesz az igénylők között életkor alapján. De mivel nem alapjogi ellátásról, hanem hitelhez kapcsolódó állami támogatásról van szó, a jogalkotó meghatározhatja, hogy milyen életkorú házaspárokat kíván támogatni.
A döntés szerint tehát nem tekinthető önkényesnek, hogy az állam a támogatást olyan házaspárokra korlátozza, ahol a feleség még nem töltötte be a 35. életévét.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság arra jutott, hogy a 35 éves felső korhatár nem sérti az Alaptörvény egyenlőségi szabályait. Ezért elutasította a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet támadott rendelkezésének megsemmisítésére irányuló panaszt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szétbombázták az ukránok Moszkvát – Elmondták az oroszok, most mi következik a háborúban
Ez csak a jéghegy csúcsa.
Megjött a taxisok tarifajavaslata
Emelést szeretnének Budapesten.
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Hatalmas fejlesztést kapott az ukrajnai sztárfegyver: ezzel már a legveszélyesebb orosz rakétákat is leszedi
Jelentős frissítést kapott.
Kimondta a kormány: nem lesz új épület a Városligetben
Cserébe megszűnik a parkon átvezető sztráda és teljesen átépítik a Hősök-terét.
Távozik a Pfizer egyik vezetője
Augusztus közepén.
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.