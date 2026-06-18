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Kiszivárgott az UniCredit legújabb próbálkozása, rögtön kútba is esett a remélt tranzakció
Bank

Kiszivárgott az UniCredit legújabb próbálkozása, rögtön kútba is esett a remélt tranzakció

Portfolio
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Az Il Sole 24 Ore értesülései szerint a UniCredit megkísérelte megszerezni a Del Vecchio család holdingtársasága, a Delfin 10 százalékos részesedését a Generali biztosítóban, ám az ajánlatot elutasították.

Az olasz gazdasági lap úgy tudja, hogy az Andrea Orcel vezette UniCredit olyan javaslattal kereste meg a Delfint, amelynek értelmében a holding készpénzmozgás nélkül, a bank saját részvényeinek 5 százalékáért cserébe adta volna el a 10 százalékos Generali-részesedését.

Ezzel a tranzakcióval a UniCredit csaknem megduplázta volna a biztosítóban lévő, jelenleg mintegy 9 százalékos részesedését, amely így csaknem 20 százalékra emelkedett volna.

A megkeresésre röviddel azután került sor, hogy az Intesa Sanpaolo 30,6 milliárd eurós ajánlatot tett a Monte dei Paschi di Siena felvásárlására, amivel egyúttal a Generali legnagyobb befektetőjévé is válna. Az olasz biztosítási piac vezető szereplőjének számító Generali stratégiai fontosságú vállalat az ország pénzügyi szektorában, így a tavalyi banki fúziós és felvásárlási hullám óta kiemelt figyelem övezi a tulajdonosi struktúráját.

Az EssilorLuxottica szemüveggyártó óriás mögött álló Del Vecchio család holdingcége, a Delfin régóta a UniCredit részvényese. A tervezett csere révén a holding részesedése 8 százalékra nőtt volna a pénzintézetben, amivel a bank legnagyobb részvényesévé lépett volna elő.

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A luxemburgi székhelyű holding azonban a pénzügyi feltételek miatt nem fogadta el az ajánlatot. A UniCredit részvényei ugyanis jelenleg történelmi csúcsuk közelében forognak, ami a Delfin számára kevésbé teszi vonzóvá a részvénycserét. Ezenfelül a Del Vecchio család holdingjánál jelenleg olyan tulajdonosi átrendeződés zajlik, amelyhez készpénzre van szükségük. Egyelőre nem ismert, hogy a tárgyalások véglegesen kudarcba fulladtak-e, vagy csupán átmenetileg függesztették fel azokat.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

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