Akár tízszer gyorsabb hitelezés is jöhet, óriási AI-tüzelte átalakulás történik a bankoknál

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A Boston Consulting Group (BCG) friss elemzése szerint a lakossági bankok különösen jó pozícióban vannak a generatív és az ágensalapú mesterséges intelligencia kiaknázására, hiszen hatalmas adatvagyonnal rendelkeznek, működésük nagyrészt digitalizált, ügyfeleik pedig a kiskereskedelemben és a digitális médiában már hozzászoktak az intelligens megoldásokhoz. Ennek ellenére

az iparág nagy része még mindig nem képes a technológiai beruházásait rendszerszinten értékteremtésre váltani,

mert az átfogó átalakítás helyett csupán egyedi, elszigetelt esetekre összpontosít.

Az élenjáró intézmények ezzel szemben három-négy kiemelt üzleti területet jelölnek ki az átfogó átalakításra: ezeken a területeken úgy szervezik újra a munkafolyamatokat, hogy a rutinfeladatok 70-80 százalékát, a döntéshozatalt igénylő feladatoknak pedig a 30-50 százalékát a mesterséges intelligenciára bízzák, így

az emberi szakértelem a nagyobb hozzáadott értékű döntésekre összpontosulhat.

Az elemzés több olyan konkrét területet azonosít, ahol a mesterséges intelligencia-alapú megközelítés mérhető megtérülést hoz.

Az ügyfélszerzésben a generatív technológia akár 40 százalékos növekedést is eredményezhet az új ügyfelekből származó értékesítésben.

a generatív technológia akár 40 százalékos növekedést is eredményezhet az új ügyfelekből származó értékesítésben. Az ügyfélszolgálaton a hangalapú robotok az emberi kimenő hívások mintegy 70 százalékát képesek átvenni, ráadásul az eredeti költségek töredékéért.

a hangalapú robotok az emberi kimenő hívások mintegy 70 százalékát képesek átvenni, ráadásul az eredeti költségek töredékéért. A személyre szabott, proaktív ügyfélkezelés 20-40 százalékkal növeli a keresztértékesítési arányt,

20-40 százalékkal növeli a keresztértékesítési arányt, a banki tanácsadók technológiai támogatása pedig egyes termékeknél akár ötszörös vagy hatszoros javulást is hozhat a konverziós arányban.

technológiai támogatása pedig egyes termékeknél akár ötszörös vagy hatszoros javulást is hozhat a konverziós arányban. A háttérműveletek és a teljesítés terén szintén jelentős az előrelépés, hiszen az intelligens megoldásokat előtérbe helyező bankok 70 százalékkal csökkentették az átfutási időt a napi működésben.

és a terén szintén jelentős az előrelépés, hiszen az intelligens megoldásokat előtérbe helyező bankok 70 százalékkal csökkentették az átfutási időt a napi működésben. Az ágensalapú hitelezési folyamatok ötszörös vagy akár tízszeres gyorsulást eredményeztek az ajánlatadásban.

ötszörös vagy akár tízszeres gyorsulást eredményeztek az ajánlatadásban. A pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben a technológiavezérelt átvilágítás és a folyamatos ügyfél-átvilágítási (KYC) monitoring akár 50 százalékok mérsékelte a veszteségeket,

elleni küzdelemben a technológiavezérelt átvilágítás és a folyamatos ügyfél-átvilágítási (KYC) monitoring akár 50 százalékok mérsékelte a veszteségeket, míg a követeléskezelésnél 15-25 százalékkal csökkentek a veszteségráták.

A sikeres piaci bevezetéshez és felskálázáshoz a BCG szerint elengedhetetlen, hogy a bankok ne csupán egyedi munkafolyamatokat automatizáljanak, hanem teljes funkciókat tervezzenek újra. Kiemelten fontos a kockázatkezelés és a jogszabályi megfelelőség beépítése már a fejlesztés kezdeti szakaszában, az újrafelhasználható képességek kialakítása, valamint az erőforrások kezdeti központosítása egy dedikált kiválósági központ köré. A technológiai képességekbe három szinten érdemes befektetni, amelyek magukban foglalják a minden munkatárs számára elérhető produktivitási eszközöket, a specifikus munkakörökhöz tervezett célzott alkalmazásokat, valamint a mély, funkcióspecifikus megoldásokat az átfogó üzleti transzformáció érdekében.

Egy olyan iparágban, ahol a termékek megkülönböztetése nehezen tartható fenn, az árrésre nehezedő nyomás pedig állandó, a mesterségesintelligencia-központú működési modell tartós versenyelőnyt jelent. Az ezt most kiépítő pénzintézetek nem csupán hatékonyabbá válnak, hanem

alapjaiban formálják át a lakossági bankolás gazdasági működését.

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