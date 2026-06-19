Elérkezett az idő: küszöbön áll a tömeges kamatcsökkentés a magyar bankoknál

A magyar állampapírok iránti kiugró intézményi keresletnek köszönhetően 5 százalék környékére, vagyis négy éve nem látott szintre csökkentek azok a piaci hozamok, amelyeket a bankok a piaci lakáshitelek árazásában referenciakamatként alkalmaznak. Az immár két éve beragadt 6,5 százalék helyett így már 6 százalék körüli átlagszinten, a legjobb ügyfelek számára akár bőven ez alatt is megéri kínálni a lakáshiteleket a bankoknak, mérsékelve ezzel a ma még majdnem egyeduralkodó Otthon Start kamatelőnyét. A piac tesztelése a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél már el is kezdődött, mutatjuk a törlesztőrészleteket.

Két éve nem mozdulnak a piaci lakáshitelkamatok a 6,5%-os átlagszint közeléből, a Portfolio-nak azonban több banki felsővezető is úgy nyilatkozott, elérkeztünk a kamatcsökkentések küszöbére a lakáshitel-ajánlatokban. Sőt, a jóval szűkebb piaci szegmenst képviselő szabad felhasználású jelzáloghitelek esetében már el is kezdték ezt tesztelni a hitelintézetek. A csökkenő kamatszint már az MNB áprilisi állapotot mutató legfrissebb statisztikájában és az alábbi ábrán is látszódik.

A változás annak köszönhető, hogy kiugró intézményi kereslet tapasztalható az állampapírpiacon, és a befektetők nemcsak az erősebb forint, hanem az alacsonyabb kötvénypiaci hozamok formájában is elkezdték árazni a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika és a 2030-as évek elejére ígért euróbevezetés hatásait.

A leginkább mérvadó referenciakamatok közül