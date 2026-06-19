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Mindenki egyenlő, de a német tőzsde egy kicsit egyenlőbb?
Bank

Mindenki egyenlő, de a német tőzsde egy kicsit egyenlőbb?

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Miközben az Európai Unió a versenyképességi lemaradás csökkentése érdekében új lendületet adna a pénzügyi integrációnak, Németország egyre több kulcskérdésben húzza be a féket. A Deutsche Börse számára kiharcolt kivétel, a bankunióval kapcsolatos fenntartások és a határon átnyúló banki konszolidációval szembeni ellenállás azt jelzi: Berlin támogatja az egységes pénzügyi piacot, de csak addig, amíg az nem veszélyezteti saját pozícióit.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Az Európai Bizottság a Megtakarítási és Beruházási Unió (SIU) koncepcióját – a nem túl sikeres Tőkepiaci Unió utódját, ill. továbbfejlesztését – 2024 tavaszán vezette be a közpolitikai diskurzusba. A koncepciót legalább három közpolitikai elemzés alapozta meg, melyeket neves és elismert európai szakértők (Draghi, Letta és Noyer) készítettek. Ezek közül itthon a Draghi-jelentés kapta a legnagyobb figyelmet („The Future of European Competitiveness”).

Véleményük szerint az EU versenyképességi hátrányának egyik oka a pénzügyi rendszer, mely továbbra is erősen széttagolt, ez pedig akadályozza a beruházások hatékony áramlását és az egységes piac kiteljesedését. A megtakarítások nem áramlanak hatékonyan a legproduktívabb beruházásokba, a tőkepiac sokkal fejletlenebb az USA-val összehasonlítva, az európai háztartások túlságosan kockázatkerülők, bankbetétben tartják a jelentős összegű megtakarításaikat.

Ezért

a tőkepiaci unió felgyorsítását, a bankunió befejezését és egy valóban integrált európai pénzügyi piac kialakítását sürgetik,

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amely képes nagy volumenű, hosszú távú befektetéseket finanszírozni különösen a zöld és digitális átállás terén.

A németek nem kérnek ebből

A Commerzbank UniCredit általi felvásárlása már egy éve húzódik a Commerzbank és a német gazdasági-politikai elit ellenállása miatt. Emellett az ország regionális bankjai ellenzik, hogy az EU közös banki szanálási szabályainak legyenek alávetve. A Bankuniónál már egyértelműen voltak jelek arra, hogy a németek nem kérnek az egységes piacból.

Most úgy tűnik, hogy a tőkepiaci egyesítésnél is behúzták a féket.

Németország kivételt harcolt ki a Deutsche Börse számára az EU legnagyobb gazdaságai közötti tárgyalások során, amelyek a nagy tőzsdék felügyeletének a nemzeti szabályozó hatóságoktól az Európai Értékpapírpiaci Hatósághoz (ESMA) való átruházásáról szóltak. A SIU keretében az Európai Bizottság tavaly azt javasolta, hogy az ESMA közvetlen felügyeletet kapjon a főbb pénzügyi piaci infrastruktúrák felett, ideértve a tőzsdéket, a központi elszámolófeleket, a központi értékpapír-letéti intézményeket és a kriptoplatformokat. A reform célja annak biztosítása, hogy a szabályokat az egész Unióban egyformán alkalmazzák a legjelentősebb pénzügyi szervezetekre. Ezért az EU hat legnagyobb gazdasága (ún. E6-csoport: Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Lengyelország), az év elején közös álláspontra jutott, amely támogatja az ESMA felügyeletét a legnagyobb tőzsdék felett.

A megállapodást fontos engedménynek tekintették Berlin részéről, amely a belföldi ellenállás miatt mindig is akadályozta a reformot. A megállapodás azonban tartalmazott egy kiskaput: a Deutsche Börse eldöntheti, hogy az ESMA felügyelete alá kíván-e tartozni, vagy továbbra is a hazai szabályozó hatóság alá. A németek az utóbbi választották.

Miért a nagy ellenállás?

Az ellenállás egyik lehetséges oka, hogy

a német bankrendszer és tőkepiac több mutató alapján kevésbé fejlett és versenyképes, mint több más nagy európai pénzügyi központ.

Másképpen fogalmazva: egy valóban integrált európai bank- és tőkepiacon korántsem biztos, hogy a német szereplők kerülnének domináns pozícióba.

A német ellenállás nem pusztán szuverenitási kérdés, hanem a német pénzügyi szektor relatív versenyhelyzetével is összefügghet. A fenti ábrák alapján a francia és a holland bankrendszer mérete és fejlettsége egyaránt meghaladja a németét. Mérlegfőösszeg abszolút mérete alapján a francia bankrendszer mérete megegyezik a némettel, annak ellenére, hogy a francia gazdaság kisebb.

Jövedelmezőség szempontjából pedig a német bankrendszer sereghajtó az E6 országok között.

A tőkepiaci kapitalizációt tekintve Franciaország abszolút értékben és GDP-arányosan is jelentős előnyben van Németországgal szemben. A GDP-arányos relatív fejlettséget vizsgálva Németország csak a 4. helyen szerepel.

Nemzeti érdek vs integráció

A SIU sikerének egyik kulcsa az lenne, hogy az EU valóban egységes pénzügyi piacot hozzon létre, ahol a tőke és a pénzügyi szolgáltatások országhatároktól függetlenül áramolhatnak. A Deutsche Börse számára biztosított kivétel ugyanakkor arra utal, hogy Németország továbbra is óvatos az olyan reformokkal szemben, amelyek csökkentenék a nemzeti felügyeletek szerepét.

Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert több mutató szerint a német bank- és tőkepiac nem tartozik Európa legerősebbjei közé.

Ha Berlin a jövőben is a nemzeti érdekek védelmét helyezi előtérbe az integráció mélyítésével szemben, az a Megtakarítási és Beruházási Unió megvalósításának egyik legnagyobb akadályává teheti az EU legnagyobb gazdaságát.

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

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