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Sorra dőlnek be a lakossági hitelek Kínában, már a fogyasztást veszélyezteti a válság
Bank

Sorra dőlnek be a lakossági hitelek Kínában, már a fogyasztást veszélyezteti a válság

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Akár százmillió kínai fogyasztónak is gondot okozhat a személyi hitelek törlesztése. Ez a nagyrészt rejtetten lezajló válság  aláássa Peking azon erőfeszítéseit, amelyek a világ második legnagyobb gazdaságának élénkítésére irányulnak. A nem teljesítő lakossági hitelek állománya tavaly rekordmagasságba emelkedett, éppen akkor, amikor a hatóságok a fogyasztás ösztönzésével próbálnák beindítani a gazdasági növekedést - tudósított a Bloomberg.

A Gavekal Dragonomics elemzőcég huszonhat bank pénzügyi jelentését vizsgálva arra jutott, hogy a kínai nemteljesítő lakossági adósságállomány

2025-ben 21 százalékkal ugrott meg, és elérte a legalább 2222 milliárd jüant, azaz mintegy 329 milliárd dollárt.

Ez azt jelenti, hogy Kína 1,1 milliárd felnőtt lakosának akár 10,6 százaléka is fizetési késedelembe eshetett az év végére. A Csöcsiang Egyetem pénzügyi kutatóintézete szerint a kínai pénzintézeteknek évente 2000-3000 milliárd jüan értékű problémás személyi hitelt kell kezelniük.

Ez az adósságválság közvetlenül akadályozza a belföldi fogyasztás fellendítését célzó kormányzati programokat. A bankok visszafogják a hitelezést, a törlesztési nehézségek pedig gyengítik az autóvásárlást, lakásfelújítást és elektronikai beszerzéseket ösztönző hiteltámogatások hatékonyságát. A héten közzétett hivatalos adatok a világjárvány óta nem látott visszaesést mutattak a kiskereskedelmi forgalomban.

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A rövid lejáratú hitelek felfutásában kulcsszerepet játszanak a technológiai óriások, köztük

az Ant Group, a ByteDance és a Meituan hitelplatformjai,

amelyek 4 és 24 százalék közötti éves kamattal kínálnak gyorskölcsönöket. Ezek az alkalmazások "azonnali folyósítást" és "alacsony kamatot" ígérő jelmondatokkal továbbra is agresszíven népszerűsítik a hiteleket, még a növekvő bedőlések ellenére is. A Meituan egyes felhasználói azonnal akár 300 ezer jüanos hitelkeretet kapnak, a Douyin pedig 30 másodpercen belüli utalást hirdet.

A helyzetet súlyosbítja, hogy

Pekingnek kevés tapasztalata van a tömeges lakossági csődök kezelésében, és nem létezik országos magáncsődeljárási keretrendszer.

A kínai jegybank tavaly év végén egyszeri hitelamnesztia-programot indított. Eszerint azok az adósok, akik 2020 és 2025 között estek késedelembe, de 2026 márciusáig rendezték a legfeljebb 10 ezer jüanos tartozásukat, tiszta hiteltörténetet kaptak. A szabályozó hatóságok emellett utasították az online platformokat, hogy az új hitelek átlagos kamatát tartsák 20 százalék alatt, valamint egyes nagyobb szolgáltatóktól stresszteszteket kértek egy esetleges 12 százalékos kamatplafon hatásairól.

A feszültség a legnagyobb bankoknál is érezhető. A több mint 145 millió aktív hitelkártyát kibocsátó Kínai Ipari és Kereskedelmi Banknál (ICBC) a hitelkártya-tartozások nemteljesítési aránya egy év alatt több mint egy százalékponttal, 4,61 százalékra ugrott.

A UBS elemzése szerint a nagybankok lakossági hitelállományának akár 5–6 százaléka is problémássá válhatott,

a kisebb hitelezőknél pedig ennél is magasabb a késedelmi ráta. A gazdaságpolitikai célok és a valóság közötti szakadékot jól mutatja Mej Jen, a UBS ázsiai pénzügyi kutatásokért felelős vezetőjének megállapítása, miszerint miközben Peking a hitelfelvételt ösztönözné, a törlesztőképes háztartások a gazdasági bizonytalanság miatt kerülik az eladósodást, az anyagilag sebezhetőbb csoportok viszont egyre mélyebbre süllyednek az adósságspirálban.

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