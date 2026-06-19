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UniCredit-vezér: a németek sokkal jobb banki szolgáltatásokat akarnak
Bank

UniCredit-vezér: a németek sokkal jobb banki szolgáltatásokat akarnak

Portfolio
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Andrea Orcel, a UniCredit vezérigazgatója egy csütörtöki római üzleti konferencián amellett érvelt, hogy Németországnak javítania kell banki szolgáltatásai színvonalán - írja a Reuters. A német piaci terjeszekedés felé kacsingató bankár szerint nem véletlen a fintech szereplők itteni intenzív jelenléte.

Az olasz pénzintézet a Commerzbank felvásárlásán dolgozik, a tervek komoly németországi ellenállásba ütköztek.

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Orcel rámutatott, hogy az európai piacok közül Németországban a legkevésbé elégedettek az ügyfelek,

a lakosság 27 százaléka ugyanis elégedetlen a bankok teljesítményével.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a német piacon a legmeghatározóbb a fintech cégek jelenléte, és az amerikai bankok is itt nyernek teret a leggyorsabban a hagyományos helyi szereplők rovására.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

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