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Döntött a bankóriás: mindenki megkapja az AI-t, vagyonokat keresnek ezzel
Bank

Döntött a bankóriás: mindenki megkapja az AI-t, vagyonokat keresnek ezzel

Portfolio
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A Santander spanyol nagybank várakozásai szerint a mesterséges intelligencia alkalmazása már az idén több mint 200 millió euró értékű növekedést hozhat, miközben az eddig 40 ezer munkavállalóra korlátozott hozzáférést a teljes, 185 ezer fős dolgozói állományra kiterjesztik - írta a Finextra.com.
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Információ és jelentkezés

A pénzintézet tavaly tűzte ki célul, hogy adat- és AI-alapú szervezetté alakul át, és

a 2026–2028 közötti időszakban összesen több mint egymilliárd eurós értéket teremt a technológia segítségével.

Az első negyedévben már 35 millió eurónyi hasznot realizáltak, így a bevezetés ütemét látva a bank reálisnak tartja a 200 millió eurós éves célt.

A pénzintézet többszolgáltatós modellt követ, így a Microsoft Copilot mellett az OpenAI ChatGPT, az Anthropic Claude és a Google Gemini megoldásait, valamint a G42 és más technológiai partnerek fejlesztéseit is használja. Az AI-eszközökhöz való hozzáférést, amelyet eddig mintegy 40 ezer alkalmazott vett igénybe aktívan, most a teljes szervezetre kiterjesztik.

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A bank jelenleg több mint 280 automatizált ügynököt működtet éles környezetben, amelyek a hitelezés, a csalásmegelőzés, a kötelező ügyfél-átvilágítás (KYC), valamint az operatív munkafolyamatok területén segítik a mindennapi munkát. Brazíliában például a bankkártyás csalásokkal kapcsolatos reklamációk kezelésénél a mesterséges intelligencia 95 százalékkal gyorsította fel az ügyintézést, ami 90 százalékos automatizáltságot és egy százalék alatti hibaarányt eredményezett.

Az Egyesült Királyságban a Santander már megkezdte az AI bevezetését a telefonos ügyfélszolgálati csatornákon a bankkártyás ügyintézés során. A cél az, hogy évente mintegy 240 ezer hívást – a teljes hívásmennyiség 40 százalékát – önkiszolgáló rendszerrel kezeljenek. Ez az ügyfeleknek nagyjából 26 ezer órányi várakozási időt takarít meg, míg az ügyfélszolgálati munkatársaknak 45 ezer órányi kapacitást szabadít fel az összetettebb feladatok ellátására.

A működési hatékonyság javítása mellett a Santander Getnet nevű fizetési üzletága is alkalmazza az új technológiát. A nemzetközi kártyás fizetéseknél – például amikor a külföldön vásárló ügyfél a saját pénznemében szeretne fizetni – a mesterséges intelligencia nemcsak az ügyfélélményt javítja és a kereskedők konverziós rátáját növeli, hanem támogatja a határokon átnyúló kereskedelem modernebb fizetési szolgáltatásait is.

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