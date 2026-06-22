Hegyekben áll a felesleges tőke a bankoknál - Új terv szivárgott ki az Európai Bizottságtól

A Financial Times által ismertetett dokumentum szerint a Bizottság a jelenlegi szabályozási keretrendszer alapvető átalakítását javasolja. A tervezett reform értelmében az egyes leánybankok szintje helyett
a bankcsoportok anyavállalati szintjén kellene teljesíteni a tőke- és likviditási követelményeket.
A tervezet készítői hangsúlyozzák, hogy a szabályozási széttagoltság jelentős mértékben visszafogja az uniós bankszektort, ezért a hosszú távú versenyképesség javításához átfogó intézkedéscsomagra van szükség.
A lépés részben válasz az Egyesült Államok agresszív szabályozási lazítására, Washington ugyanis jelentős könnyítéseket irányzott elő a tőkekövetelmények terén, ami komoly nyomás alá helyezi a többi joghatóságot is. Az európai bankszektor már régóta hangoztatja, hogy a jelenlegi keretrendszer korlátozza a hitelezési aktivitást. Az Európai Bankszövetség becslése szerint az Európai Unióban évente mintegy 1400 milliárd eurós beruházási hiány mutatkozik, ami veszélybe sodorhatja a gazdasági növekedési célok elérését.
Az Európai Központi Bank már korábban is szorgalmazta, hogy a felügyeleti hatóságok tegyék lehetővé a bankok tőkéjének és likviditásának csoportszintű kezelését, mivel a nemzeti szintű elkülönítés feleslegesen köt le erőforrásokat a leányvállalatoknál. Iparági becslések szerint jelenleg
mintegy 225 milliárd eurónyi tőke és 250 milliárd eurónyi likviditás áll emiatt lekötve.
Alejandra Kindelán, a Spanyol Bankszövetség elnöke pénteken rámutatott, hogy a szabályozás egyszerűsítésével – a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett – az európai bankszektor akár 2000 milliárd euróval is növelhetné a hitelezési kapacitását.
A Bizottság felvetése szerint az anyavállalati szintű tőkekezelés mellett egy új jogi eszközt is bevezetnének, amely lehetővé tenné a felügyeletek számára, hogy szükség esetén kötelezzék az anyabankot az eszközök átcsoportosítására a leánybank javára. A jelentéstervezet emellett a betétbiztosítási rendszerek felépítésének módosítását, valamint a befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek felülvizsgálatát is irányozza elő. A végleges dokumentum várhatóan a következő hónapban jelenik meg, a konkrét jogalkotási javaslatokat pedig jövőre terjesztik elő.
A múlt héten az Európai Bankhatóság (EBA) is megfogalmazott új javaslatokat a tőkekövetelmények egyszerűsítésére vonatkozóan:
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