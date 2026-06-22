Kármán András: fontos nap lesz a mai a kamatstop szempontjából

Kármán András pénzügyminiszter szerint sűrű és több fontos gazdaságpolitikai kérdést érintő hét vár a kormányra és az Országgyűlésre. Hétfőn és kedden is plenáris ülést tart a parlament, ahol a referenciakamat-stop kérdése ismét napirendre kerülhet.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A jelenlegi kormány álláspontja szerint a jelzáloghitelek kamatstopja olyan piactorzító eszköz, amelyre felelős gazdaságpolitika és kiszámítható költségvetési környezet mellett nem lett volna szükség. Ugyanakkor a kabinet a korábbi feltételek változatlanul hagyása mellett október elejéig fenntartja az intézkedést.

A kormány célja, hogy a kamatstop megszüntetése fokozatosan és megfelelő felkészülési idő biztosításával történjen meg. Kármán András szerint a konzultációs időszak lehetővé teszi, hogy a későbbiekben a támogatási rendszer

a valóban rászoruló hitelesekre koncentráljon.

Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek "jelenlegi feltételek mellett fennálló" kamatstopja – derült ki a kormány június 11-én hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. A Pénzügyminisztérium akkor a Portfolio-nak pontosította: ez még nem a végleges kivezetés, viszont szeptember 30-áig kidolgozzák a ténylegesen rászoruló adósok számára a megoldást. A kamatstop megszüntetése összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét érintené, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés. Alábbi cikkünkben kiszámoltuk, mekkora lehet a változás: egy 5 éves hátralévő futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete nagyjából 10%-kal, havi pár ezer forinttal ugorhat meg októbertől. A sérülékeny adósok száma az MNB szerint 19 ezer fő.

Kormányülés és egyeztetések

A héten a kormány is ülésezik. A tárcavezető arra számít, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezúttal is hosszabb egyeztetésekre lehet számítani a kabinet tagjai között.

A hét egyik kiemelt nemzetközi eseménye lesz, hogy Magyarországra látogat Kyriakos Pierrakakis görög pénzügyminiszter, aki egyben az Eurogroup elnöke is. A tervek szerint a görög politikus pénteken találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Kármán Andrással is.

A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy Pierrakakisszal már a májusi ciprusi ECOFIN-ülésen folytatott kétoldalú tárgyalást. A látogatást Magyarország szempontjából jelentős és szimbolikus eseménynek nevezte, mivel az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek fórumát vezető politikus érkezik Budapestre.

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