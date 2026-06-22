Munkába állt a CIB Bank új elnök-vezérigazgatója

A társaság közleménye szerint a nemzetközi banki szektorban, valamint az Intesa Sanpaolo Csoporton belül szerzett széleskörű tapasztalatával Luigi Fuzio irányítja majd a CIB Bank következő fejlődési szakaszát.
Kulcsszerepet fog játszani
- a bank stratégiai irányvonalának további erősítésében,
- a csoport négyéves stratégiai tervének megvalósításának támogatásában,
- a fenntartható növekedés ösztönzésében és
- a CIB Bank piaci pozíciójának erősítésében.
Az új bankvezér az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia éléről érkezett a CIB Bankhoz,
ahol az elmúlt három évben vezérigazgatóként dolgozott. 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz az Nemzetközi Banki Divízió lakossági és vagyonkezelési üzletágának vezetőjeként, ahol a csoport bankjainak tevékenységét felügyelte, és közvetlen tapasztalatot szerzett a kulcsfontosságú piacokról, köztük Magyarországról is. Luigi Fuzio korábban jelentős európai banki és biztosítótársaságoknál töltött be felsővezetői pozíciókat.
A CIB Bank köszönetét fejezte ki Simák Pál leköszönt elnök-vezérigazgatónak, aki szakmai pályafutását a korábbi bejelentésnek megfelelően az Intesa Sanpaolo Csoportnál folytatja, egy teljesen új pozíciót betöltve Nemzetközi Banki Divízió keretein belül, Milánóban.
Vele készült interjúnk itt olvasható:
Címlapkép forrása: Portfolio
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