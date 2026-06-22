Munkába állt a CIB Bank új elnök-vezérigazgatója

Luigi Fuzio 2026. június 16-i hatállyal a CIB Bank igazgatóságának elnöke és a bank vezérigazgatója lett.

A társaság közleménye szerint a nemzetközi banki szektorban, valamint az Intesa Sanpaolo Csoporton belül szerzett széleskörű tapasztalatával Luigi Fuzio irányítja majd a CIB Bank következő fejlődési szakaszát.

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Kulcsszerepet fog játszani

a bank stratégiai irányvonalának további erősítésében,

a csoport négyéves stratégiai tervének megvalósításának támogatásában,

a fenntartható növekedés ösztönzésében és

a CIB Bank piaci pozíciójának erősítésében.

Az új bankvezér az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia éléről érkezett a CIB Bankhoz,

ahol az elmúlt három évben vezérigazgatóként dolgozott. 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz az Nemzetközi Banki Divízió lakossági és vagyonkezelési üzletágának vezetőjeként, ahol a csoport bankjainak tevékenységét felügyelte, és közvetlen tapasztalatot szerzett a kulcsfontosságú piacokról, köztük Magyarországról is. Luigi Fuzio korábban jelentős európai banki és biztosítótársaságoknál töltött be felsővezetői pozíciókat.

A CIB Bank köszönetét fejezte ki Simák Pál leköszönt elnök-vezérigazgatónak, aki szakmai pályafutását a korábbi bejelentésnek megfelelően az Intesa Sanpaolo Csoportnál folytatja, egy teljesen új pozíciót betöltve Nemzetközi Banki Divízió keretein belül, Milánóban.

Vele készült interjúnk itt olvasható:

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