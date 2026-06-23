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Félmilliárd eurónyi nemzetközi jelzáloglevelet bocsátott ki az MBH Jelzálogbank
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Félmilliárd eurónyi nemzetközi jelzáloglevelet bocsátott ki az MBH Jelzálogbank

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Lezárult az MBH Jelzálogbank első „benchmark” méretű nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása: az 500 millió euró (hozzávetőleg 177 milliárd forint) értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről. 

Az MBH Jelzálogbank 2026. június 23-án tartotta idei első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátását, amelynek keretében a nemzetközi tőkepiacon referenciamennyiségnek (benchmark size) számító 500 millió euró értékben bocsátott ki nemzetközi jelzáloglevelet - közölte a társaság.

A 2032. június 30-án lejáró, fix – 3,458 százalék – kamatozású jelzáloglevél iránt jelentős érdeklődés mutatkozott: az 500 millió értékű kibocsátáson 14 országból 41 intézményi befektető vett részt, és összesen 856,3 millió euró értékben érkezett vételi ajánlat részükről. A kibocsátott jelzáloglevelek árazása végül a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál alkalmazott referencia kamatláb (midswap) felett 65 bázisponton alakult, ami

Az euróban kibocsátott magyar állampapír árazásával csaknem megegyező szintet jelent.

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Ez volt az MBH Jelzálogbank második nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása. A hitelintézet 2025 novemberében 100 millió euró értékben hozott forgalomba nemzetközi jelzáloglevelet. A társaság célja Nagy Gyula vezérigazgató szerint az, hogy a jövőben még tovább erősítse jelenlétét a nemzetközi színtéren, és a hazai mellett stabil szereplője legyen a külföldi jelzáloglevél-piacnak is.

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A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az MBH Jelzálogbank refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak, támogatva az elsősorban a lakosság körében végzett jelzáloghitelezési tevékenységüket. A hitelintézet 2025 óta új struktúrában, három különböző csatornán keresztül forgalmaz jelzálogleveleket: a hazai intézményi és lakossági befektetők számára, valamint a nemzetközi tőkepiacon.

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