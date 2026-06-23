Fix 3%-os hitelek: beintett a Tisza-kormány az egyiknek, felkészül az Otthon Start?

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Nagy érdeklődés övezi az Otthon Start Program jövőjét, és valóban nem kicsi a tétje az erről szóló kormányzati döntéseknek: a program első nyolc hónapjában, vagyis április végéig 1350 milliárd forintnyi hitelszerződés született, ebből 38 488 lakást vásároltak már meg vagy kezdtek el építeni. Október óta 100-ból 72 forintnyi új lakáshitel lett otthon startos.

Nem egyszerűen átszabta a lakáshitelezés szerkezetét, hanem fel is pörgette a piacot a program: az MNB számításai szerint kétharmadrészt addicionális szerepe volt eddig, és csak egyharmad részben gyakorolt kiszorító, kannibalizáló hatást a piaci hitelezésre.

A piacélénkítés jelentős része azonban nem a széles rétegeknél, hanem a jómódúaknál csapódott le. Az Otthon Start-hitelek 76 százalékát a legfelső jövedelmi egyötöd, 59 százalékát a legfelső egytized vette igénybe, ami rosszabb arány a piaci lakáshiteleknél megfigyelt 66, illetve 54 százaléknál, pedig korábban már a piaci lakáshitelekre is volt hasonló panaszunk.

Bár a program 2025. szeptemberi elindulása óta nőtt az elsőlakás-vásárlók, és csökkent a befektetési céllal vásárlók aránya a Duna House adatai szerint, ez az elmozdulás éppen az Otthon Start Program első számú célpiacán, vidéken maradt mérsékelt. Bár az Otthon Start aránya a lakáshitelezésben 72%, az elsőlakás-vásárlók aránya a lakáspiacon ennek ma nagyjából a fele.

Nem elég célzott az Otthon Start Program, a potyautas magatartásnak is teret ad, vélhetően nem ezt szeretnék ösztönözni az adófizetők

– hallottuk valamilyen formában ezt a kritikát több bankpiaci szereplőtől, még azoktól is, akiknek az intézménye profittermelés szempontból egyértelműen haszonélvezője a program jelenlegi nagyvonalúságának. A Portfolio elnagyolt becslése szerint (évi 2000 milliárd forintnyi igénybevétel és nagy átlagban 4,5 százalékpontos kamattámogatási mérték mellett) fennállása 5. évének a végére akár évi 400 milliárd forintjába is kerülhet a program a költségvetésnek.

Jelenleg még az is igénybe veheti az Otthon Startot,

aki nem kíván beköltözni az Otthon Starttal szerzett ingatlanba, akár ki is adná azt,

akinek lakások akár egész sora van már a nevén, de a házastársa megfelel az Otthon Start feltételeinek,

akinek a szülei nevén lakások egész sora van akár, de adóstársként bevonja őket az ügyeletbe,

akinek nincs, akár soha nem is volt saját jövedelme, de szüleit adóstársként bevonja az ügyeletbe,

aki akár 50%-os lakástulajdonnal rendelkezik jelenleg is vagy rendelkezett korábban egy lakóingatlanban,

aki akár ezen felül is haszonélvezettel szerzett és azzal terhelt egyéb lakástulajdona(i) van(nak), vagy egyéb lakástulajdonai nem érnek 15 millió forintnál többet,

aki egyidejűleg akár több lakásban rendelkezik vagy rendelkezett tulajdonnal az elmúlt 10 évben bármikor 180 napot nem meghaladó időtartamra.

Mi lesz akkor a program sorsa? A Portfolio május eleji Hitelezés 2026 konferenciáján a szakmai közönség mindössze 10%-a szavazott arra, hogy idén megszünteti a Tisza-kormány a programot. A 2027 végéig történő megszüntetést már a résztvevők fele valószínűsítette.

A Portfolio-nak név nélkül nyilatkozó banki felsővezetők nem számítanak a program hirtelen lezárására, mint ahogy egyelőre arra sem, hogy az új építésű lakásokra korlátoznák a programot, ami a beruházásösztönzés jegyében akár szintén logikus lenne. Inkább az alábbi háromféle rövid távú várakozást szűrtük le beszélgetéseinkből:

szigorítja a kormány az elsőlakás-vásárló fogalmát , legalább annyira, ahogy az az MNB adósságfékszabályaiban a 10%-os önerőt lehetővé tévő résznél szerepel: itt az 50%-ot nem érheti el a meglévő lakástulajdon, vagyis kizárja az 50-50%-os tulajdonnal másik ingatlanban már rendelkező párokat,

, legalább annyira, ahogy az az MNB adósságfékszabályaiban a 10%-os önerőt lehetővé tévő résznél szerepel: itt az 50%-ot nem érheti el a meglévő lakástulajdon, vagyis kizárja az 50-50%-os tulajdonnal másik ingatlanban már rendelkező párokat, megtiltja az Otthon Starttal szerzett lakások kiadását a teljes futamidő alatt vagy az első 5 évben , ahogy ez utóbbi az eredeti jogszabálytervben már szerepelt (a használat harmadik félnek való átengedésének tilalma formájában),

, ahogy ez utóbbi az eredeti jogszabálytervben már szerepelt (a használat harmadik félnek való átengedésének tilalma formájában), szigorítja az adóstárs bevonásának a szabályait: például nem lehetne házasságkötéssel megkerülni a tulajdoni korlátokat, vagy a szülő adóstársként való bevonásával akár saját jövedelem nélkül is felvenni az Otthon Startot.

A nekünk nyilatkozók véleménye szerint

ezek a változtatások akár 20-40 százalékkal csökkentenék az új lakáshitelvolument

az Otthon Start Program keretében. Ez

egyfajta soft landinget jelentene a lakáspiac számára a hirtelen megszüntetéséhez képest, ugyanakkor

jelentene a lakáspiac számára a hirtelen megszüntetéséhez képest, ugyanakkor sokkal célzottabbá és ezáltal méltányosabbá tenné a fix 3%-os programot, és

tenné a fix 3%-os programot, és nagyobb teret nyitna a mára 20%-os "kisebbségbe" szorult, de épp kamatcsökkentési hullám küszöbén álló piaci lakáshitelezés előtt.

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A Tisza-kormány logikájába is kifejezetten illeszedne, hogy a program kimondott céljától (pl. fiatalok elsőlakás-szerzése) eltérő felhasználást az adófizetők pénzével való takarékosság és a piacbarát megközelítés jegyében korlátozza. Így tett az arbitrázs lehetőségének a megszüntetésével is akkor, amikor a kkv-k számára elérhető Széchenyi Kártya Program likviditási célú hiteleinek a kamatát a tavaly október óta élő fix 3%-os szintről a mindenkori BUBOR szintjének megfelelő szintre emelte a múlt héten minden jövőbeni hiteligénylés esetében, tehát lényegében felkészülési idő nélkül.

A magatartási hatásokkal is számolni kell. Ha teljesülnek a piaci várakozások, akkor a korlátozásba várhatóan beleütköző érdeklődők számára a mielőbbi lakásvásárlás és hiteligénylés lehet a racionális döntés. Ez pedig

mesterségesen növelheti a program iránti keresletet a következő időszakban



egészen a bejelentésig. Ami elképzelhető, hogy rövid időn belül és minden jövőbeni hiteligénylésre vonatkozó módon hamarosan megtörténik.

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