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Fix 3%-os hitelek: beintett a Tisza-kormány az egyiknek, felkészül az Otthon Start?
Bank

Fix 3%-os hitelek: beintett a Tisza-kormány az egyiknek, felkészül az Otthon Start?

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„A jelenlegi kormányzati intézkedések – így az Otthon Start Program is – kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költenek” – mindössze ennyi olvasható a Tisza Párt programjában az Otthon Startról. Valóban nem mérsékelte, inkább növelte a program a hitelfelvevők közötti egyenlőtlenséget: az igénybe vevők 76%-a a legmagasabb jövedelmű ötödbe tartozik az MNB szerint. Az elmúlt napokban vezető bankárokkal beszélgettünk arról, milyen változtatásokra számít a piac a fix 3%-os lakáshitel esetében, miután a kkv-knak szóló Széchenyi Kártya Program likviditási hiteleinél a múlt héten már bejelentették a szigorítást. A piaci szereplők éppen azon a ponton várnak jelentős változásokat, amelyre a Tisza Párt programja is ráirányította a figyelmet.

Nagy érdeklődés övezi az Otthon Start Program jövőjét, és valóban nem kicsi a tétje az erről szóló kormányzati döntéseknek: a program első nyolc hónapjában, vagyis április végéig 1350 milliárd forintnyi hitelszerződés született, ebből 38 488 lakást vásároltak már meg vagy kezdtek el építeni. Október óta 100-ból 72 forintnyi új lakáshitel lett otthon startos.

Nem egyszerűen átszabta a lakáshitelezés szerkezetét, hanem fel is pörgette a piacot a program: az MNB számításai szerint kétharmadrészt addicionális szerepe volt eddig, és csak egyharmad részben gyakorolt kiszorító, kannibalizáló hatást a piaci hitelezésre.

A piacélénkítés jelentős része azonban nem a széles rétegeknél, hanem a jómódúaknál csapódott le. Az Otthon Start-hitelek 76 százalékát a legfelső jövedelmi egyötöd, 59 százalékát a legfelső egytized vette igénybe, ami rosszabb arány a piaci lakáshiteleknél megfigyelt 66, illetve 54 százaléknál, pedig korábban már a piaci lakáshitelekre is volt hasonló panaszunk.

Bár a program 2025. szeptemberi elindulása óta nőtt az elsőlakás-vásárlók, és csökkent a befektetési céllal vásárlók aránya a Duna House adatai szerint, ez az elmozdulás éppen az Otthon Start Program első számú célpiacán, vidéken maradt mérsékelt. Bár az Otthon Start aránya a lakáshitelezésben 72%, az elsőlakás-vásárlók aránya a lakáspiacon ennek ma nagyjából a fele.

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Nem elég célzott az Otthon Start Program, a potyautas magatartásnak is teret ad, vélhetően nem ezt szeretnék ösztönözni az adófizetők

– hallottuk valamilyen formában ezt a kritikát több bankpiaci szereplőtől, még azoktól is, akiknek az intézménye profittermelés szempontból egyértelműen haszonélvezője a program jelenlegi nagyvonalúságának. A Portfolio elnagyolt becslése szerint (évi 2000 milliárd forintnyi igénybevétel és nagy átlagban 4,5 százalékpontos kamattámogatási mérték mellett) fennállása 5. évének a végére akár évi 400 milliárd forintjába is kerülhet a program a költségvetésnek.

Jelenleg még az is igénybe veheti az Otthon Startot,

  • aki nem kíván beköltözni az Otthon Starttal szerzett ingatlanba, akár ki is adná azt,
  • akinek lakások akár egész sora van már a nevén, de a házastársa megfelel az Otthon Start feltételeinek,
  • akinek a szülei nevén lakások egész sora van akár, de adóstársként bevonja őket az ügyeletbe,
  • akinek nincs, akár soha nem is volt saját jövedelme, de szüleit adóstársként bevonja az ügyeletbe,
  • aki akár 50%-os lakástulajdonnal rendelkezik jelenleg is vagy rendelkezett korábban egy lakóingatlanban,
  • aki akár ezen felül is haszonélvezettel szerzett és azzal terhelt egyéb lakástulajdona(i) van(nak), vagy egyéb lakástulajdonai nem érnek 15 millió forintnál többet,
  • aki egyidejűleg akár több lakásban rendelkezik vagy rendelkezett tulajdonnal az elmúlt 10 évben bármikor 180 napot nem meghaladó időtartamra.
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Mi lesz akkor a program sorsa? A Portfolio május eleji Hitelezés 2026 konferenciáján a szakmai közönség mindössze 10%-a szavazott arra, hogy idén megszünteti a Tisza-kormány a programot. A 2027 végéig történő megszüntetést már a résztvevők fele valószínűsítette.

A Portfolio-nak név nélkül nyilatkozó banki felsővezetők nem számítanak a program hirtelen lezárására, mint ahogy egyelőre arra sem, hogy az új építésű lakásokra korlátoznák a programot, ami a beruházásösztönzés jegyében akár szintén logikus lenne. Inkább az alábbi háromféle rövid távú várakozást szűrtük le beszélgetéseinkből:

  • szigorítja a kormány az elsőlakás-vásárló fogalmát, legalább annyira, ahogy az az MNB adósságfékszabályaiban a 10%-os önerőt lehetővé tévő résznél szerepel: itt az 50%-ot nem érheti el a meglévő lakástulajdon, vagyis kizárja az 50-50%-os tulajdonnal másik ingatlanban már rendelkező párokat,
  • megtiltja az Otthon Starttal szerzett lakások kiadását a teljes futamidő alatt vagy az első 5 évben, ahogy ez utóbbi az eredeti jogszabálytervben már szerepelt (a használat harmadik félnek való átengedésének tilalma formájában),
  • szigorítja az adóstárs bevonásának a szabályait: például nem lehetne házasságkötéssel megkerülni a tulajdoni korlátokat, vagy a szülő adóstársként való bevonásával akár saját jövedelem nélkül is felvenni az Otthon Startot.

A nekünk nyilatkozók véleménye szerint

ezek a változtatások akár 20-40 százalékkal csökkentenék az új lakáshitelvolument

az Otthon Start Program keretében. Ez

  • egyfajta soft landinget jelentene a lakáspiac számára a hirtelen megszüntetéséhez képest, ugyanakkor
  • sokkal célzottabbá és ezáltal méltányosabbá tenné a fix 3%-os programot, és
  • nagyobb teret nyitna a mára 20%-os "kisebbségbe" szorult, de épp kamatcsökkentési hullám küszöbén álló piaci lakáshitelezés előtt.
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A Tisza-kormány logikájába is kifejezetten illeszedne, hogy a program kimondott céljától (pl. fiatalok elsőlakás-szerzése) eltérő felhasználást az adófizetők pénzével való takarékosság és a piacbarát megközelítés jegyében korlátozza. Így tett az arbitrázs lehetőségének a megszüntetésével is akkor, amikor a kkv-k számára elérhető Széchenyi Kártya Program likviditási célú hiteleinek a kamatát a tavaly október óta élő fix 3%-os szintről a mindenkori BUBOR szintjének megfelelő szintre emelte a múlt héten minden jövőbeni hiteligénylés esetében, tehát lényegében felkészülési idő nélkül.

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A magatartási hatásokkal is számolni kell. Ha teljesülnek a piaci várakozások, akkor a korlátozásba várhatóan beleütköző érdeklődők számára a mielőbbi lakásvásárlás és hiteligénylés lehet a racionális döntés. Ez pedig 

mesterségesen növelheti a program iránti keresletet a következő időszakban

egészen a bejelentésig. Ami elképzelhető, hogy rövid időn belül és minden jövőbeni hiteligénylésre vonatkozó módon hamarosan megtörténik.

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