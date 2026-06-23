Foggal-körömmel ragaszkodik a német kormány a Commerzbankhoz

A német kormány szerint az UniCredit Commerzbankra vonatkozó jelenlegi átvételi tervei a kisebbségi részvényesek kiszorításával nehezen megvalósíthatók mindaddig, amíg az állam megtartja részesedését a pénzintézetben – értesült kormányzati forrásokból a Reuters hírügynökség.

Az UniCredit pénteki tájékoztatása szerint emelkedett a felvásárlási ajánlat keretében felajánlott Commerzbank-részvények száma, miközben a német hitelintézet ismételten arra kérte részvényeseit, hogy utasítsák el a megkeresést.

A két pénzintézet közötti felvásárlási harc így már hónapok óta húzódik.

Kormányzati források rámutattak, hogy a Commerzbank tőzsdéről történő kivezetése a jelenlegi tulajdonosi szerkezet mellett rendkívül nehezen kivitelezhető. Németországban a kisebbségi részvényesek kiszorítása, az úgynevezett squeeze-out eljárás kizárólag akkor lehetséges, ha a felvásárló fél megszerzi a részvények legalább 90 százalékát, ezt pedig az állami részesedés fenntartása mellett gyakorlatilag lehetetlen elérni. Bár a tőzsdei kivezetést az igazgatóság döntésével bármikor elrendelhetik, ebben a forgatókönyvben a kisrészvényesek a társaságban maradnának, és csupán a papírok tőzsdei kereskedése szűnne meg.

Az egyik kormányzati forrás úgy fogalmazott, hogy

az UniCredit vezetésének jelenlegi tervei nem életképesek, különösen a kis- és középvállalatokkal folytatott üzleti tevékenység terén.

A német kabinet továbbra is a Commerzbank munkavállalóinak érdekeit, a német kkv-szektort, azaz a Mittelstandot, valamint Frankfurt pénzügyi központi szerepét igyekszik védeni. Bár Berlin elviekben támogatja az európai bankunió kiteljesedését, ez nem jelenti azt, hogy korlátozás nélkül jóváhagynak minden tranzakciót. Az egyik hírügynökségi forrás azt hangsúlyozta, hogy az agresszív közeledést határozottan elutasítják.

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