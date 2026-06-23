Megszólalt a svájci pénzügyminiszter a UBS sorsával kapcsolatban

Karin Keller-Sutter egy zürichi bankszakmai rendezvényen hangsúlyozta, hogy Svájcnak hosszú távon is stabil pénzügyi központként kell működnie, a megfelelő tőkeellátottság pedig a bankok számára is versenyelőnyt jelenthet.
A miniszter kiemelte, hogy azt szeretnék elérni, hogy az UBS – amely a Credit Suisse 2023-as felvásárlásával Svájc egyetlen globális nagybankjává vált – a külföldi leányvállalatait, különös tekintettel az amerikai érdekeltségekre,
teljes egészében saját tőkéből finanszírozza.
"Lehet, hogy nem mi vagyunk Indiana Jones" – jegyezte meg Keller-Sutter Svájcról –, "de megbízhatóak és stabilak igen." A kijelentés arra utal, hogy a svájci szabályozó hatóságok a kockázatkezelést és a prudenciális elveket továbbra is előtérbe helyezik a nagybank érdekeivel szemben, még akkor is, ha ez szigorúbb tőkekövetelményeket jelent az UBS számára.
Forrás: Reuters
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