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Megszólalt a svájci pénzügyminiszter a UBS sorsával kapcsolatban
Bank

Megszólalt a svájci pénzügyminiszter a UBS sorsával kapcsolatban

Portfolio
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A svájci pénzügyminiszter szerint az UBS-nek teljes mértékben fel kell tőkésítenie saját tőkével külföldi leányvállalatait, különösen az Egyesült Államokban működő egységeit, mivel ez elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez - írja a Reuters. A bankóriás részvényárfolyama 0,9%-os csökkenést mutat a keddi kereskedésben.

Karin Keller-Sutter egy zürichi bankszakmai rendezvényen hangsúlyozta, hogy Svájcnak hosszú távon is stabil pénzügyi központként kell működnie, a megfelelő tőkeellátottság pedig a bankok számára is versenyelőnyt jelenthet.

A miniszter kiemelte, hogy azt szeretnék elérni, hogy az UBS – amely a Credit Suisse 2023-as felvásárlásával Svájc egyetlen globális nagybankjává vált – a külföldi leányvállalatait, különös tekintettel az amerikai érdekeltségekre,

teljes egészében saját tőkéből finanszírozza.

"Lehet, hogy nem mi vagyunk Indiana Jones" – jegyezte meg Keller-Sutter Svájcról –, "de megbízhatóak és stabilak igen." A kijelentés arra utal, hogy a svájci szabályozó hatóságok a kockázatkezelést és a prudenciális elveket továbbra is előtérbe helyezik a nagybank érdekeivel szemben, még akkor is, ha ez szigorúbb tőkekövetelményeket jelent az UBS számára.

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Forrás: Reuters

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