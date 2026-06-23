Megvalósulhat a legkellemetlenebb forgatókönyv: keresztbe tesz a felügyelet a milliárdos bankfelvásárlásnak?

Az UniCredit felvásárlási ajánlatának legutóbbi eredményei miatt valószínűbbé vált, hogy az Európai Központi Bank (EKB) a Commerzbank feletti tényleges ellenőrzést gyakorló félnek minősíti az olasz bankcsoportot. Andrea Orcel vezérigazgató tájékoztatása szerint ez a felügyeleti döntés annak ellenére is megszülethet, hogy az UniCredit nem szerzi meg a német pénzintézet többségi tulajdonát, ami egyébként jelentős tőkeköltséget jelentene az olasz anyabank számára.

A napokban zárult le a tranzakció fő szakasza, aminek eredményeként az UniCredit a Commerzbank részvényeinek 42,5 százalékát biztosította be magának. A felvásárlási folyamat részeként az ajánlattételi határidőt újabb két héttel meghosszabbították, így a részvényesek július 3-ig ajánlhatják fel részvényeiket.

A tényleges ellenőrzési jog megállapítása a többségi tulajdon – vagyis az 50 százalék plusz egy szavazat – hiányában komoly tőkekövetelményt von maga után. Amennyiben az EKB ilyen tartalmú határozatot hoz, az UniCreditnek jelentős mennyiségű elsődleges alapvető tőkét (CET1) kellene tartalékolnia,

ami érdemben megdrágítaná az akvizíciót.

Bár a vezérigazgató korábban úgy vélte, hogy az UniCredit el tudja kerülni ezt a forgatókönyvet, és a felügyelet nem minősíti majd irányító tulajdonosnak a tényleges többség megszerzése nélkül, a most bejelentett részeredmények tükrében a bankvezetés is elismerte, hogy ennek a költséges felügyeleti intézkedésnek a kockázata érdemben megnőtt.

Forrás: Reuters

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