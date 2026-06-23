NOR
Norvégia 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
I csoport
JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália Üzbegisztán
UZB
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Megvalósulhat a legkellemetlenebb forgatókönyv: keresztbe tesz a felügyelet a milliárdos bankfelvásárlásnak?
Bank

Megvalósulhat a legkellemetlenebb forgatókönyv: keresztbe tesz a felügyelet a milliárdos bankfelvásárlásnak?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az UniCredit felvásárlási ajánlatának legutóbbi eredményei miatt valószínűbbé vált, hogy az Európai Központi Bank (EKB) a Commerzbank feletti tényleges ellenőrzést gyakorló félnek minősíti az olasz bankcsoportot. Andrea Orcel vezérigazgató tájékoztatása szerint ez a felügyeleti döntés annak ellenére is megszülethet, hogy az UniCredit nem szerzi meg a német pénzintézet többségi tulajdonát, ami egyébként jelentős tőkeköltséget jelentene az olasz anyabank számára.

A napokban zárult le a tranzakció fő szakasza, aminek eredményeként az UniCredit a Commerzbank részvényeinek 42,5 százalékát biztosította be magának. A felvásárlási folyamat részeként az ajánlattételi határidőt újabb két héttel meghosszabbították, így a részvényesek július 3-ig ajánlhatják fel részvényeiket.

A tényleges ellenőrzési jog megállapítása a többségi tulajdon – vagyis az 50 százalék plusz egy szavazat – hiányában komoly tőkekövetelményt von maga után. Amennyiben az EKB ilyen tartalmú határozatot hoz, az UniCreditnek jelentős mennyiségű elsődleges alapvető tőkét (CET1) kellene tartalékolnia,

ami érdemben megdrágítaná az akvizíciót.

Bár a vezérigazgató korábban úgy vélte, hogy az UniCredit el tudja kerülni ezt a forgatókönyvet, és a felügyelet nem minősíti majd irányító tulajdonosnak a tényleges többség megszerzése nélkül, a most bejelentett részeredmények tükrében a bankvezetés is elismerte, hogy ennek a költséges felügyeleti intézkedésnek a kockázata érdemben megnőtt.

Még több Bank

Félmilliárd eurónyi nemzetközi jelzáloglevelet bocsátott ki az MBH Jelzálogbank

Megszólalt a svájci pénzügyminiszter a UBS sorsával kapcsolatban

Foggal-körömmel ragaszkodik a német kormány a Commerzbankhoz

Kapcsolódó cikkünk

Foggal-körömmel ragaszkodik a német kormány a Commerzbankhoz

UniCredit-vezér: a németek sokkal jobb banki szolgáltatásokat akarnak

Kiszivárgott az UniCredit legújabb próbálkozása, rögtön kútba is esett a remélt tranzakció

Elutasította Németország az UniCredit ajánlatát

A pénzügyi felügyelethez fordult az UniCredit, nem szűnik a harc a Commerzbankért

Ha igaza van az UniCreditnek, hamarosan átveheti a hatalmat a Commerzbank felett

Úgy nekiment egymásnak az UniCredit és a Commerzbank, hogy már ténybeli kérdésekről vitatkoznak

Már 34 százalék felett jár az UniCredit a Commerzbankban

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyengült a forint Varga Mihály szavai után
Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden
Fix 3%-os hitelek: beintett a Tisza-kormány az egyiknek, felkészül az Otthon Start?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility