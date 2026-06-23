Nyakunkon a digitális euró: megvan, mikortól fizethetünk vele

A digitális euró lényegében egy jegybank által garantált elektronikus tárca lesz, amelyet kereskedelmi bankok és fintech cégek kezelnek majd, lehetővé téve mind az online, mind a személyes fizetést. A jogalkotási folyamat a jövő hónapban az Európai Parlament, a tagállamok kormányaiból álló Tanács és az Európai Bizottság közötti intézményközi egyeztetésekkel folytatódik, a végleges jóváhagyást pedig még a 2026-os év végéig szeretnék elérni.
Az EKB menetrendje szerint a tesztidőszak a jövő év második felében indul, a teljes körű bevezetést pedig 2029-re tervezik.
A tervezetet a kereskedelmi bankokkal folytatott hároméves vita előzte meg, mivel a pénzintézetek a betétállományuk megcsappanásától és a bevételeik kiesésétől tartottak. A kockázatok mérséklésére a javaslat szigorú korlátozásokat vezet be.
Eszerint az Európai Bizottság az EKB ajánlása alapján határozza majd meg, hogy a magánszemélyek legfeljebb mekkora összeget tarthatnak a digitális tárcájukban, és ezt a limitet kétévente felülvizsgálják. A vállalkozások legfeljebb 24 óráig tarthatnak digitális eurót a számlájukon, a fizetőeszköz után nem fizetnek kamatot, a lakossági felhasználók számára pedig teljesen ingyenes lesz a használata.
Bár a kereskedők többsége köteles lesz elfogadni az új fizetőeszközt, a kisvállalkozások és az egyéni vállalkozók mentességet kapnak a kötelező elfogadás alól. Az intézményközi tárgyalások egyik fő vitapontja várhatóan a bevezetéssel járó költségek kompenzációja lesz, az EKB ugyanis négy évre elosztva 4 és 6 milliárd euró közé teszi a résztvevő vállalatok kiépítési költségeit.
A projekt kritikusai szerint a digitális euró akár elavulttá is válhat a bevezetés idejére a magánszektorban megjelenő alternatívák, például az európai bankok által támogatott Wero azonnali fizetési rendszer miatt. Globális szinten a lépés illeszkedik a jegybanki digitális pénzek terjedési trendjébe. Kína már széles körben teszteli a digitális jüant, miközben India és Brazília kísérleti projekteket futtat, az Egyesült Államokban pedig elnöki szinten megtiltották a Federal Reserve-nek a digitális dollár kibocsátását.
Forrás: Reuters
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