Nyakunkon a digitális euró: megvan, mikortól fizethetünk vele

Az Európai Parlament gazdasági szakbizottsága jóváhagyta a digitális euró bevezetéséről szóló rendelettervezetet, amellyel az Európai Központi Bank (EKB) kulcsfontosságú politikai támogatást szerzett a projekt megvalósításához. A digitális fizetőeszköz elsődleges célja, hogy csökkentse az euróövezet függőségét az amerikai kártyatársaságoktól, ami a felerősödő transzatlanti kereskedelmi feszültségek és az új amerikai vámok miatt különösen sürgetővé vált az európai döntéshozók számára.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A digitális euró lényegében egy jegybank által garantált elektronikus tárca lesz, amelyet kereskedelmi bankok és fintech cégek kezelnek majd, lehetővé téve mind az online, mind a személyes fizetést. A jogalkotási folyamat a jövő hónapban az Európai Parlament, a tagállamok kormányaiból álló Tanács és az Európai Bizottság közötti intézményközi egyeztetésekkel folytatódik, a végleges jóváhagyást pedig még a 2026-os év végéig szeretnék elérni.

Az EKB menetrendje szerint a tesztidőszak a jövő év második felében indul, a teljes körű bevezetést pedig 2029-re tervezik.

A tervezetet a kereskedelmi bankokkal folytatott hároméves vita előzte meg, mivel a pénzintézetek a betétállományuk megcsappanásától és a bevételeik kiesésétől tartottak. A kockázatok mérséklésére a javaslat szigorú korlátozásokat vezet be.

Eszerint az Európai Bizottság az EKB ajánlása alapján határozza majd meg, hogy a magánszemélyek legfeljebb mekkora összeget tarthatnak a digitális tárcájukban, és ezt a limitet kétévente felülvizsgálják. A vállalkozások legfeljebb 24 óráig tarthatnak digitális eurót a számlájukon, a fizetőeszköz után nem fizetnek kamatot, a lakossági felhasználók számára pedig teljesen ingyenes lesz a használata.

Bár a kereskedők többsége köteles lesz elfogadni az új fizetőeszközt, a kisvállalkozások és az egyéni vállalkozók mentességet kapnak a kötelező elfogadás alól. Az intézményközi tárgyalások egyik fő vitapontja várhatóan a bevezetéssel járó költségek kompenzációja lesz, az EKB ugyanis négy évre elosztva 4 és 6 milliárd euró közé teszi a résztvevő vállalatok kiépítési költségeit.

A projekt kritikusai szerint a digitális euró akár elavulttá is válhat a bevezetés idejére a magánszektorban megjelenő alternatívák, például az európai bankok által támogatott Wero azonnali fizetési rendszer miatt. Globális szinten a lépés illeszkedik a jegybanki digitális pénzek terjedési trendjébe. Kína már széles körben teszteli a digitális jüant, miközben India és Brazília kísérleti projekteket futtat, az Egyesült Államokban pedig elnöki szinten megtiltották a Federal Reserve-nek a digitális dollár kibocsátását.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio