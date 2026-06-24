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Háromezren veszíthetik el a munkájukat az ismert banknál, egyszerűen kiszorítja őket a mesterséges intelligencia
Bank

Háromezren veszíthetik el a munkájukat az ismert banknál, egyszerűen kiszorítja őket a mesterséges intelligencia

Portfolio
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A spanyol Santander tárgyalásokat indított a szakszervezetekkel egy önkéntes korengedményes nyugdíjprogramról, amely sajtóértesülések szerint akár 3000 alkalmazottat is érinthet Spanyolországban. A lépés egyértelműen jelzi, hogy az európai bankok már aktívan készülnek a mesterséges intelligencia térnyerésének hatásaira.
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Az Expansión spanyol gazdasági lap szerdai beszámolója szerint a pénzintézet a hazai munkavállalók egy részének ajánlana fel korengedményes nyugdíjazási lehetőséget. A Santander szóvivője megerősítette, hogy egyeztetések folynak a szakszervezetekkel egy keretmegállapodás kidolgozásáról, konkrét számokat azonban egyelőre nem közölt.

A tárgyalások részleteit ismerő, a lapnak nyilatkozó források szerint

a spanyolországi létszámleépítés a mintegy 20 ezer helyi alkalmazott 10-15 százalékát érintheti.

A mesterséges intelligencia alkalmazása a várakozások szerint egyszerűsíti a banki működést, miközben csökkenti a munkaerőigényt, különösen a háttérirodai és adminisztratív területeken. A Santander a februári stratégiai terveiben jelezte, hogy 2028-ig több mint egymilliárd eurós költségmegtakarítást és többletbevételt vár a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztésektől.

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A többi európai nagybankhoz hasonlóan a Santander is jelentős létszámcsökkentést hajtott végre az elmúlt két évben, amikor a költségek mérséklése érdekében mintegy 14 ezer fővel, 200 ezer alá vágta vissza az alkalmazottai számát.

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Forrás: Reuters

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