Megszólalt a neves bankvezér, szerinte így jöhetnek az új tőkekövetelmények

Ermotti szerint a politikai döntéshozók és a parlament hűvös fejjel, érzelmektől mentesen vizsgálják majd meg, hogyan tartható fenn a pénzügyi stabilitás a versenyképesség megőrzése mellett. Hangsúlyozta, hogy a versenyképesség elengedhetetlen a munkahelyteremtéshez, hiszen
enélkül Svájc nem tudja megőrizni globális pénzügyi központként betöltött vezető szerepét.
A vezérigazgató részletesen kitért a mesterséges intelligencia bankszektorra gyakorolt hatásaira is. Az UBS jelenleg is több száz AI-agentet és alkalmazást működtet. Ermotti nyíltan beszélt arról, hogy a technológia hatással lesz a foglalkoztatottságra, és rámutatott, hogy bizonyos banki és pénzügyi munkakörök elkerülhetetlenül megváltoznak vagy megszűnnek, így kevesebb emberre lesz szükség az adott feladatok elvégzéséhez.
A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy a folyamat szorosan összefügg a gazdasági növekedéssel. Véleménye szerint ha egy gazdaság vagy vállalat nem növekszik, képtelen lesz új munkahelyeket teremteni a technológiai fejlődés miatt kiesők helyett.
Forrás: Reuters
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