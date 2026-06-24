Megszólalt a neves bankvezér, szerinte így jöhetnek az új tőkekövetelmények

A svájci nagybankokra vonatkozó új tőkeszabályok kidolgozása során a jogalkotók a pénzügyi stabilitás mellett a versenyképességet is mérlegelni fogják, jelentette ki Sergio Ermotti, az UBS vezérigazgatója a zürichi Point Zero Forumon. A bankvezér emellett arról is beszélt, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a bankszektort.

Ermotti szerint a politikai döntéshozók és a parlament hűvös fejjel, érzelmektől mentesen vizsgálják majd meg, hogyan tartható fenn a pénzügyi stabilitás a versenyképesség megőrzése mellett. Hangsúlyozta, hogy a versenyképesség elengedhetetlen a munkahelyteremtéshez, hiszen

enélkül Svájc nem tudja megőrizni globális pénzügyi központként betöltött vezető szerepét.

A vezérigazgató részletesen kitért a mesterséges intelligencia bankszektorra gyakorolt hatásaira is. Az UBS jelenleg is több száz AI-agentet és alkalmazást működtet. Ermotti nyíltan beszélt arról, hogy a technológia hatással lesz a foglalkoztatottságra, és rámutatott, hogy bizonyos banki és pénzügyi munkakörök elkerülhetetlenül megváltoznak vagy megszűnnek, így kevesebb emberre lesz szükség az adott feladatok elvégzéséhez.

A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy a folyamat szorosan összefügg a gazdasági növekedéssel. Véleménye szerint ha egy gazdaság vagy vállalat nem növekszik, képtelen lesz új munkahelyeket teremteni a technológiai fejlődés miatt kiesők helyett.

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Forrás: Reuters

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