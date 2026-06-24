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Saját részvényeket vásárolt az MBH Bank
Bank

Saját részvényeket vásárolt az MBH Bank

Portfolio
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Az MBH Bank kedden 1100 darab részvényt vásárolt vissza - közölte a bank a BÉT-en.

Az MBH Bank 2026. június 23-án a Budapesti Értéktőzsdén

1100 darab MBH Bank részvényt vásárolt 2656 forintos átlagáron, azaz közel 3 millió forint értékben.

Az ügyleteket követően az MBH Csoport tulajdonában 286 527 darab saját részvény van, míg a saját részvény állománya 0,0888%.

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