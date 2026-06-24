Vigyázat, így foszthatják ki a magyar utazókat a csalók

A magyarok utazási kedve töretlen: a 18–75 éves lakosság 67 százaléka szokott külföldre utazni, több mint harmaduk pedig legalább évente egyszer útra kel. Az utazás tervezésekor a legtöbben tudatosan mérlegelik a lehetőségeiket: a külföldre utazók 82 százaléka számára a szálláshely megbízhatósága és a vendégértékelések kiemelt szempontot jelentenek – közölte az OTP.
Az OTP Bank és a Groupama Biztosító kutatása szerint a külföldre utazók 56 százaléka tart valamilyen átveréstől, míg 47 százalékuk kifejezetten a bankkártyás csalások miatt aggódik. Nem alaptalanul:
az OTP Bank egy másik, országos felmérése alapján a 16–75 éves magyarok csaknem egyharmada (32%) már találkozott valamilyen online vagy banki csalással.
A pénzügyi visszaélésekről a megkérdezettek 79 százaléka hallott már az elmúlt időszakban, elsősorban a közösségi médiában és banki felületeken keresztül. A válaszadók több mint egyharmada (37%) tudatosan is keresett információt a témában, különösen a fiatalabb korosztály tagjai. Számukra az internetes keresések és a banki honlapok jelentik a legfontosabb tájékozódási forrást.
A kutatás szerint a válaszadók fele banki felületeken is szeretne tájékoztatást kapni a pénzügyi visszaélések megelőzéséről. Erre szükség is van, hiszen a magyarok kevesebb mint fele (45%) érzi magát felkészültnek az online csalásokkal szemben, és ebben nincs érdemi különbség azok között, akiket már megkárosítottak, illetve akik még nem váltak csalás áldozatává.
"Az online csalások elleni védekezés egyik legegyszerűbb eszköze, ha nem hagyjuk, hogy sürgessenek bennünket. Ha egy üzenet vagy telefonhívás azonnali döntést, adatmegadást vagy pénzügyi tranzakciót kér, érdemes gyanakodni és minden esetben ellenőrizni a megkeresés hitelességét. Nagyon fontos továbbá a hamis weboldalak felismerése, amelyek szinte megtévesztésig hasonlítanak az eredeti oldalra, ahol az esetek döntő többségében meg kell adnunk a fizetési adatainkat. Kiemelendők az AI által generált hamis képi és videós tartalmak, amelyek szintén a könnyen megtéveszthetik az utazókat. Az előkészületek során az alapvető lépések egyike a kétlépcsős hitelesítés beállítása, a vásárlási és utalási limit alacsony szinten tartása és a nem kattintunk csatolt linkre, és nem töltünk le ismeretlen forrásból programot szabályok betartása. Néhány percnyi odafigyelés jelentős anyagi veszteségtől óvhat meg bennünket, ezért is hívjuk fel újra és újra több csatornán ügyfeleink figyelmét a legújabb csalási próbálkozásokra" – mutatott rá Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.
A digitális tudatosság szerepe utazás során felértékelődik, különösen egyénileg szervezett utak esetén. Ilyenkor az utazók online foglalnak szállást és szolgáltatásokat, gyakran nyilvános vagy ismeretlen wifi-hálózatokat használnak, és bankkártyával fizetnek. Az utazási irodák ezzel szemben számos ilyen feladatot és kockázatot átvállalnak, jelentősen csökkentve az utazók terheit.
A kutatások eredményei alapján az online csalások elleni védekezés és az utazások biztonsága egyre szorosabban kapcsolódhat össze. Miközben a csalók újabb és újabb módszerekkel próbálkoznak,
a szakértők szerint a tudatos ügyfélmagatartás, a hiteles információk, a korszerű biztonsági megoldások és a megfelelő utasbiztosítás együttesen jelenthetik a leghatékonyabb védelmet a váratlan helyzetekkel szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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