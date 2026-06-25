A világ 400 legjelentősebb tőzsdei vállalata közé került be az OTP

A Forbes 24. alkalommal készítette el a Global 2000 rangsort, amely a világ legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatait hasonlítja össze. A lista nem kizárólag egyetlen mutatóra épül, hanem négy szempontot vesz figyelembe, az árbevételt, a nettó nyereséget, az eszközállományt és a piaci értéket. A 2026-os rangsor a május 15-ig rendelkezésre álló legfrissebb, utolsó tizenkét havi pénzügyi adatok alapján készült.
Az idei Global 2000 minden fontos mutatóban új rekordot állított fel. A listán szereplő kétezer vállalat összesen 56 ezer milliárd dollár árbevételt, 5500 milliárd dollár nyereséget, 272 200 milliárd dollárnyi eszközállományt és 121 900 milliárd dolláros piaci értéket képvisel. Az árbevétel egy év alatt 6 százalékkal, a profit közel 14 százalékkal, az eszközállomány 12,9 százalékkal nőtt, miközben a vállalatok összesített piaci értéke csaknem 32 százalékkal, több mint 30 ezer milliárd dollárral emelkedett. A Forbes szerint ebben meghatározó szerepet játszott a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetői optimizmus, amely jelentősen felértékelte a technológiai vállalatokat.
A rangsort negyedik egymást követő évben a JPMorgan Chase vezeti, amelyet az Amazon, a Berkshire Hathaway, az Alphabet és a Saudi Aramco követ.
A tízes élmezőny jól tükrözi a világgazdaság jelenlegi szerkezetét. Bár a mesterséges intelligencia körüli befektetői eufória a technológiai cégek értékeltségét hajtotta, a pénzügyi szektor továbbra is meghatározó szerepet tölt be, hiszen a legjobb tíz vállalat között öt bank található, köztük három kínai pénzintézet. A technológiai szektort az Alphabet és a Microsoft képviseli, az energiaipart a Saudi Aramco, míg a kereskedelmet az Amazon.
A teljes rangsorban 314 bank szerepel, amelyek eszközállománya együttesen 140 400 milliárd dollárnyi. A magas kamatkörnyezet az elmúlt években jelentősen javította a pénzintézetek jövedelmezőségét, miközben a Forbes módszertanában a bankok hagyományosan erősek a mérlegfőösszeg alapján is.
Magyarországról idén ismét két vállalat került fel a Global 2000 listára, azonban közülük messze az OTP érte el a jobb helyezést.
A magyar pénzintézet a 398. helyen végzett, vagyis már a világ 400 legjelentősebb tőzsdei vállalata közé tartozik.
A Forbes adatai szerint az OTP az elmúlt tizenkét hónapban 14,33 milliárd dolláros bevételt, 3,33 milliárd dolláros nettó nyereséget, 142,8 milliárd dolláros eszközállományt és 35,66 milliárd dolláros piaci értéket ért el. (egyébként az OTP piaci értéke a május 15-i mintavétel óta 12 százalékot emelkedett)
A közép-kelet-európai bankok közül az osztrák Erste Group végzett a legelőkelőbb helyen a Forbes Global 2000 rangsorában, a 240. helyet megszerezve. Az OTP a 398. hellyel továbbra is a régió élmezőnyébe tartozik, és megelőzte a lengyel PKO-t, amely a 470. helyen végzett, valamint az osztrák Raiffeisent, amely a 623. helyet szerezte meg. A rangsorban ezt követi a lengyel Pekao (863.), és a lengyel Alior Bank (1981.).
A pénzügyi mutatók alapján jól látszik, hogy az Erste méretben még az OTP előtt jár. Az osztrák bankcsoport 25,64 milliárd dolláros bevételt, 4,06 milliárd dolláros nyereséget, 518,5 milliárd dolláros eszközállományt és 43,8 milliárd dolláros piaci értéket ért el.
Az OTP ugyanakkor több fontos mutatóban jelentős előnyben van a legközelebbi regionális versenytársaival szemben. A Raiffeisen 16,14 milliárd dolláros bevételt ért el, ugyanakkor profitja mindössze 1,18 milliárd dollár volt, piaci értéke pedig 17,62 milliárd dollár, vagyis alig fele az OTP-ének. A lengyel PKO szintén erős nyereségességet mutatott 2,93 milliárd dolláros profittal, de bevétele 11,36 milliárd dollár, mérlegfőösszege 159,3 milliárd dollár, piaci kapitalizációja pedig 33,4 milliárd dollár, ami szintén elmarad az OTP mutatóitól.
A másik magyar szereplő a Mol volt, amely az 1239. helyet szerezte meg a rangsorban. Az olaj- és gázipari vállalat 25,2 milliárd dolláros bevétellel, 544,5 millió dolláros nyereséggel, 27,17 milliárd dolláros eszközállománnyal és 10,31 milliárd dolláros piaci kapitalizációval került fel a listára.
A Global 2000 földrajzi megoszlása továbbra is az Egyesült Államok fölényét mutatja. Idén 593 amerikai vállalat szerepel a rangsorban, Kína 300, Hongkong további 40 céggel képviselteti magát, míg Japán 179 vállalattal a harmadik legjelentősebb ország. Az Egyesült Államok vállalatai együttesen közel 68 ezer milliárd dolláros piaci értéket képviselnek, ami önmagában is meghaladja a lista teljes piaci kapitalizációjának felét.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
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