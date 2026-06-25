Figyelmeztetést adott ki a francia jegybank: a 2008-as pénzügyi válságot idézik egyes piaci jelek

A Francia Nemzeti Bank az éves pénzügyi stabilitási jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a magánhitelezési (private credit) piac egyes sajátosságai a 2008-as pénzügyi válság kezdeti szakaszát idézik. A jegybank ugyanakkor nem tartja rendszerszintűnek a kockázatot, mivel a bankok és a biztosítók közvetlen kitettsége rendkívül alacsony ezen a területen - írja a Les Echos.

A párhuzam sokakat megriaszthat. Agnès Bénassy-Quéré, a Francia Nemzeti Bank helyettes kormányzója rámutatott, hogy ismét felbukkantak a korábbi válságra emlékeztető elemek. A 2008-as krízist a másodrendű lakáshitelek, vagyis a subprime-piac összeomlása robbantotta ki, amikor a pénzintézetek válogatás nélkül nyújtottak hiteleket, majd azokat átláthatatlan csomagokba strukturálva értékesítették tovább. Az alelnök szerint a nagyságrendek kísértetiesen hasonlóak, hiszen

2006-ban a subprime-hitelállomány globálisan mintegy 1500 milliárd dollárt tett ki, és ma a magánhitelezési piac globális volumene is nagyjából ezen a szinten mozog.

Emellett a magánhitelek értékelése meglehetősen átláthatatlan, és nehéz pontosan nyomon követni, hogy ki milyen eszközöket birtokol, márpedig éppen ez a fajta információhiány vezetett a 2008-as összeomláshoz is.

A jegybankár ugyanakkor óvott a párhuzam túlzott kiterjesztésétől. A pénzügyi piacok 2008 óta tartó bővülése következtében a magánhitelek

a globális GDP-hez viszonyítva feleakkora súlyt képviselnek, mint annak idején a subprime-hitelek.

Emellett a bankok és a biztosítók közvetlen kitettsége is elenyésző, a biztosítótársaságok esetében mindössze 1 százalékot tesz ki, a bankoknál pedig még ennél is alacsonyabb ez az arány.

A lényegi különbség azonban abban rejlik, hogy a magánhitelezést olyan befektetési alapok végzik, amelyek maguk nincsenek jelentősen eladósodva. Agnès Bénassy-Quéré kifejtette, meglehetősen biztosak abban, hogy

a magánhitelezés önmagában nem jelent akkora rendszerszintű kockázatot, mint amilyet a subprime-hitelek jelentettek 2006-ban.

A több mint egy évtizede dinamikusan növekvő magánhitelpiac már hónapok óta a figyelem középpontjában áll. A jelentés felidézi, hogy az eszközosztály 2026 elején turbulens időszakot élt át, amikor az év első negyedévében komoly aggályok merültek fel a nyújtott hitelek minőségével, valamint a magánhitelalapok jelentős szoftverszektorbeli kitettségével kapcsolatban. Ez a bizonytalanság végül jelentős tőkekivonási hullámot indított el több nagy amerikai alapkezelő félnyílt alapjánál.

A jegybank két fő kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet:

egyrészt az egyre eladósodottabb szoftverszektor gyenge teljesítménye,

másrészt a mesterséges intelligencia területén zajló éles verseny

okozhat komoly veszteségeket az érintett alapoknak. Egy esetlegesen súlyosbodó válság pedig akár más eszközosztályokra is átterjedhet.

A piaci feszültség jelei valóban egyre erősebben mutatkoznak.

Az Apollo hétfőn arról tájékoztatta a befektetőit, hogy kénytelen volt aktiválni a lakossági és magánbefektetőknek szánt legnagyobb alapjának 5 százalékos visszaváltási korlátját, miután a tőkekivonási igények aránya ebben a negyedévben 16,8 százalékra ugrott a három hónappal korábbi 11,2 százalékról.

A Morgan Stanley kedden szintén a visszaváltási kérelmek megugrásáról számolt be a North Haven Private Income Fund nevű alapjánál. A piacon így egyfajta torlódás alakult ki, mivel a teljesítetlen visszaváltási igények negyedévről negyedévre halmozódnak és gördülnek tovább.

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