CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Figyelmeztetést adott ki a francia jegybank: a 2008-as pénzügyi válságot idézik egyes piaci jelek
Bank

Figyelmeztetést adott ki a francia jegybank: a 2008-as pénzügyi válságot idézik egyes piaci jelek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Francia Nemzeti Bank az éves pénzügyi stabilitási jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a magánhitelezési (private credit) piac egyes sajátosságai a 2008-as pénzügyi válság kezdeti szakaszát idézik. A jegybank ugyanakkor nem tartja rendszerszintűnek a kockázatot, mivel a bankok és a biztosítók közvetlen kitettsége rendkívül alacsony ezen a területen - írja a Les Echos.

A párhuzam sokakat megriaszthat. Agnès Bénassy-Quéré, a Francia Nemzeti Bank helyettes kormányzója rámutatott, hogy ismét felbukkantak a korábbi válságra emlékeztető elemek. A 2008-as krízist a másodrendű lakáshitelek, vagyis a subprime-piac összeomlása robbantotta ki, amikor a pénzintézetek válogatás nélkül nyújtottak hiteleket, majd azokat átláthatatlan csomagokba strukturálva értékesítették tovább. Az alelnök szerint a nagyságrendek kísértetiesen hasonlóak, hiszen

2006-ban a subprime-hitelállomány globálisan mintegy 1500 milliárd dollárt tett ki, és ma a magánhitelezési piac globális volumene is nagyjából ezen a szinten mozog.

Emellett a magánhitelek értékelése meglehetősen átláthatatlan, és nehéz pontosan nyomon követni, hogy ki milyen eszközöket birtokol, márpedig éppen ez a fajta információhiány vezetett a 2008-as összeomláshoz is.

A jegybankár ugyanakkor óvott a párhuzam túlzott kiterjesztésétől. A pénzügyi piacok 2008 óta tartó bővülése következtében a magánhitelek

Még több Bank

Tömeges osztalékemelés az amerikai bankoknál: itt vannak a stresszteszt eredményei

Saját részvényeket vásárolt az MBH Bank

Megszólalt a neves bankvezér, szerinte így jöhetnek az új tőkekövetelmények

a globális GDP-hez viszonyítva feleakkora súlyt képviselnek, mint annak idején a subprime-hitelek.

Emellett a bankok és a biztosítók közvetlen kitettsége is elenyésző, a biztosítótársaságok esetében mindössze 1 százalékot tesz ki, a bankoknál pedig még ennél is alacsonyabb ez az arány.

A lényegi különbség azonban abban rejlik, hogy a magánhitelezést olyan befektetési alapok végzik, amelyek maguk nincsenek jelentősen eladósodva. Agnès Bénassy-Quéré kifejtette, meglehetősen biztosak abban, hogy

a magánhitelezés önmagában nem jelent akkora rendszerszintű kockázatot, mint amilyet a subprime-hitelek jelentettek 2006-ban.

A több mint egy évtizede dinamikusan növekvő magánhitelpiac már hónapok óta a figyelem középpontjában áll. A jelentés felidézi, hogy az eszközosztály 2026 elején turbulens időszakot élt át, amikor az év első negyedévében komoly aggályok merültek fel a nyújtott hitelek minőségével, valamint a magánhitelalapok jelentős szoftverszektorbeli kitettségével kapcsolatban. Ez a bizonytalanság végül jelentős tőkekivonási hullámot indított el több nagy amerikai alapkezelő félnyílt alapjánál.

A jegybank két fő kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet:

  • egyrészt az egyre eladósodottabb szoftverszektor gyenge teljesítménye,
  • másrészt a mesterséges intelligencia területén zajló éles verseny

okozhat komoly veszteségeket az érintett alapoknak. Egy esetlegesen súlyosbodó válság pedig akár más eszközosztályokra is átterjedhet.

A piaci feszültség jelei valóban egyre erősebben mutatkoznak.

Az Apollo hétfőn arról tájékoztatta a befektetőit, hogy kénytelen volt aktiválni a lakossági és magánbefektetőknek szánt legnagyobb alapjának 5 százalékos visszaváltási korlátját, miután a tőkekivonási igények aránya ebben a negyedévben 16,8 százalékra ugrott a három hónappal korábbi 11,2 százalékról.

A Morgan Stanley kedden szintén a visszaváltási kérelmek megugrásáról számolt be a North Haven Private Income Fund nevű alapjánál. A piacon így egyfajta torlódás alakult ki, mivel a teljesítetlen visszaváltási igények negyedévről negyedévre halmozódnak és gördülnek tovább.

Kapcsolódó cikkünk

Megindult az újabb roham az óriási alap ellen, zárolni kellett a befektetők milliárdjait

Itt a nagy roham a spéci befektetéseknél: történelmi léptékű tőkekivonás sújtja a hatalmas alapokat

Veszélyes repedés a befektetési piacon: zárolták a kifizetéseket az óriási magántőkealapnál

Az amerikai cégek egy része már nem banktól vesz fel hitelt, hanem magánhitelalaptól

Címlapkép forrása: Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Holdblog

A jó forintom SpaceX-szel elmulatom

Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Estére magára talált a forint a pofonok után
Tisza-kormány: napirenden az ügynökakták megnyitása, folytatódik a Fidesz-közeli média leépítése
Tömeges osztalékemelés az amerikai bankoknál: itt vannak a stresszteszt eredményei
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility