Hanyatt-homlok menekülnek hiteleikből a magyarok - mégis mi történt?

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Az MNB friss adatai szerint 13 527 milliárd forinttal tartoztak a háztartások a bankoknak március végén, ebből 4949 milliárd forint volt piaci és 2391 milliárd forint kamattámogatott, forintalapú lakáshitel, a többi tartozás a fogyasztási hitelek közé sorolható. Az Otthon Start Programnak köszönhetően

miközben a piaci lakáshitelek állománya csak 6%-kal nőtt egy év alatt, a támogatott lakáshiteleké 101%-kal, vagyis a duplájára emelkedett.

A statisztikából az is kiderült, hogy a teljes háztartási hitelállomány 16,7%-kal bővült egy év alatt, a 90 napon túl késedelmes állomány viszont 6,9%-kal csökkent, így

a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 1,23%-ról 0,98%-ra olvadt.

Már 2025 vége is historikus mélypontot hozott ebből a szempontból, a friss adat azonban még ennél is alacsonyabb egy bázisponttal.

Egyes fogyasztási célú hiteleknél látható romlás a késedelmek szempontjából, de egyik fejlemény sem drámai egyelőre. A mindössze másfél éve létező, maximum 4 millió forintig felvehető kamatmentes munkáshiteleknél látható ugrás azért szemet szúrhat. 3,9 millió forintos átlagösszeggel számolva

már körülbelül 540-en eshettek a munkáshitellel 90 napon túli késedelembe,

arányuk persze még nem jelentős egyelőre, közel 1,2%.

A bankok hitelportfólióját a folyamatos követeléseladások is jó karban tartják: az első negyedévben bruttó

20,8 milliárd forintnyi követelést értékesítettek a bankok,

ami ugyan 2,5-szerese az egy évvel korábbinak, de megfelel az előző negyedévekben megszokott szintnek. Ráadásul 12,0 milliárd forintnyi követelést vásároltak is a bankok – azt nem tudni, melyikből mennyi volt problémás.

Nagyobb érdeklődéssel vártuk, mit mutatnak a statisztikák az előtörlesztések szempontjából. Elmondható, hogy

nominálisan még soha nem volt ilyen magas egyetlen negyedévben sem a háztartási előtörlesztések volumene: elérte a 295 milliárd forintot.

A legtöbbet, 130,2 milliárd forintot a személyi kölcsönöknél előtörlesztette a lakosság, ami a magasabb kamatláb miatt racionálisnak tűnik, és új rekordot jelent. Ezúttal magas volt a lakáshitelek előtörlesztése is 114 milliárd forint összegben, aminél csak 2022 elején láttunk nagyobb volument.

Az első negyedévben a közszolgálati dolgozók 1 millió forintos, elvileg csak lakáshitel-törlesztésre fordítható Otthontámogatása sis egítette a lakáshitelek törlesztését, legyen szó a normál havi törlesztőrészlet kifizetéséről vagy előtörlesztéséről. De mivel elég volt lakáscélú hitellel rendelkezni hozzá, viszont a felhasználást senki sem ellenőrizte, ezért csak

mérsékelten jelenhetett meg az előszörlesztések között ez a támogatási forma, mindenesetre hatással lehetett rájuk.

Emellett a választások előtti más lakossági transzfereknek is lehetett némi szerepük az új előtörlesztési rekordban, ahogy az említett 2022 eleji rekord is mutatta.

Az Otthontámgoatás esetleges folytatásáról egyelőre nincs kormányzati hír. Maga az Orbán-kormány által hozott rendelet sem ígért határozottan folytatást, hiszen ez szerepel benne:

Az Otthontámogatás abban az évben vehető igénybe, amely évben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll.

Az új kormány megítélésére van bízva, a forrás a következő években rendelkezésre áll-e.

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