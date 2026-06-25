Hitelgarancia: friss bejelentésnek örülhetnek a beruházást tervező vállalkozások

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2026. december 31-ig meghosszabbítja a beruházási célú hitelkonstrukciók mögé nyújtott, az első teljes üzleti év végéig érvényes garanciadíj-mentességet. A hitelt igénylő mikro-, kis- és középvállalkozások így továbbra is kedvező feltételekkel kezdhetnek hozzá fejlesztéseikhez - közölte a szervezet.

Mint írják, a Garantiqa küldetése, hogy azok a vállalkozások is hozzáférjenek a fejlődésükhöz szükséges forrásokhoz, amelyek önerőből vagy megfelelő fedezet hiányában nehezebben jutnának hitelhez.

A társaság a beruházások ösztönzése céljából 2024. novemberben vezetett be díjkedvezményt

a beruházási hitelekhez nyújtott legtöbb kezességi termékére, amely azóta több alkalommal meghosszabbításra került, legutóbb 2026. június 30-ig. Az akciós díjak és a kapcsolódó díjtámogatás együttes hatására az ügyfél nem fizet kezességvállalási díjat az igénylés évében és az azt követő teljes évben.

A magyar gazdaság növekedésének egyik kulcsa a vállalkozások beruházási aktivitása. A technológiai fejlesztések, kapacitásbővítések és energiahatékonysági beruházások nemcsak az egyes cégek, hanem a teljes gazdaság versenyképességét is javítják. Miközben a Széchenyi Kártya Program

likviditási célú konstrukcióinak kamatozása 2026. július 15-től módosul, a beruházási célú hitelek továbbra is évi 3 százalékos fix kamattal érhetők el.

A Garantiqa mostani döntése azzal járul hozzá a kedvező finanszírozási környezetet fennmaradásához, hogy a beruházási hitelekhez kapcsolódó garanciadíjat

továbbra sem kell megfizetni az első teljes üzleti év végéig a 2026. december 31-ig beérkező kezességi kérelmek esetén.

A Garantiqa az elmúlt években a hazai vállalkozásfinanszírozás meghatározó szereplőjévé vált:

kezességvállalási portfóliója júniusban meghaladta a 3000 milliárd forintot,

a garanciáival biztosított hitelállomány pedig megközelíti a 4000 milliárd forintot.

A társaság ezzel közel 60 ezer vállalkozás finanszírozását segíti és közvetve mintegy 700 ezer munkahely megőrzéséhez járul hozzá - írták.

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