Nekimegy a Revolutnak a magyar bank: változás jön a kedvezményes devizaváltásban

Júliustól az Erste ügyfelei hétköznapokon két órával tovább, este hét óráig válthatnak devizát a középárfolyamhoz közeli, kedvező áron a George platformokon. A havi egymillió forintig díjmentes szolgáltatás alternatívát mutat a fintech cégek - mint például a Revolut - devizaváltási kínálatával szemben.

A korábbi délután öt óra helyett

reggel nyolc és este hét óra között érhető el a kedvezményes devizaváltás a George alkalmazásban és a netbankban

A szolgáltatás minden Erste-ügyfél számára automatikusan, külön előfizetés vagy beállítás nélkül rendelkezésre áll. Forint, euró, amerikai dollár, angol font, svájci frank, valamint kanadai dollár között lehet oda-vissza váltani, a havi egymillió forintos keretösszeg pedig jellemzően meghaladja a fintech szolgáltatók által kínált ingyenes limiteket. A neobankok egyik első komoly előnye volt a kedvezményes árfolyamon történő devizaváltás. Ezen a téren azonban már a bankok is léptek egy nagyot előre.

Az ügyfelek az Ersténél leggyakrabban eurót és dollárt váltanak, és bár a nyár számít a legforgalmasabb időszaknak, a szolgáltatást az év minden szakában minden korosztály aktívan használja. A kedvező árfolyam a saját számlák közötti átvezetésekre érvényes, az ügyfelek a normál havidíjukért cserébe, extra költség nélkül nyithatnak számlát az öt támogatott devizanemben.

A meglévő bankkártya a nap huszonnégy órájában bármikor, azonnal hozzárendelhető a kívánt devizaszámlához. Így a külföldi utazások vagy online vásárlások során az ügyfelek közvetlenül a már kedvező árfolyamon átváltott összegből fizethetnek, majd szükség esetén visszakapcsolhatják a bankkártyát a forintszámlájukhoz.

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